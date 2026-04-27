全年KPI一次做完 國銀新南向首季新增放款衝1,800億元

國銀新南向放款動能強勁。據金管會統計，3月底放款餘額2兆1,818億元，月增847億元、首季新增1,823億元，同寫下史上同期新高，更已達全年800億元目標的228%，等於首季即提前達標，資金南向力道明顯升溫。

國銀對新南向放款自2021年以來已連續五年達標，今年首季再度提前超標，全年可望續創高，邁入第六年達標紀錄，顯示新南向市場已成海外布局核心。

從區域結構觀察，澳洲為最大推手，首季新增放款587億元，占整體增量逾三成。越南、新加坡與印度分別新增350億元、349億元與346億元，形成多點支撐格局。

單月動能則以印度最強。3月對印度新增208億元居首，澳洲140億元次之。即使中東地緣衝突升溫，印度放款仍逆勢成長，顯示其內需與企業獲利成長預期具韌性。

銀行圈指出，關稅戰對企業營運的直接衝擊已逐步淡化，企業在海外布局時，更著重供應鏈重組與長期市場潛力，帶動跨境融資需求穩定擴張。

不過，美伊衝突仍為潛在變數，可能透過能源價格推升企業成本並影響市場信心。3月中東戰事升溫期間，東南亞主要股市同步回檔，資金面仍易受國際情勢牽動。

儘管印度高度仰賴原油進口，但國銀對其放款仍維持強勁，首季新增346億元、居前段班，顯示實體經濟尚未明顯受衝擊，市場對成長動能仍具信心。

金融圈分析，首季放款升溫主要來自兩大結構性因素：一是台商供應鏈持續南移，二是東南亞跨境金融需求快速擴張。澳洲、越南投資動能強，新加坡則憑藉區域樞紐地位，帶動資金調度與融資需求同步攀升。

從長期趨勢來看，地緣政治與疫情後的供應鏈重組，使東南亞成為主要受惠區。2018年以來，台商對東南亞投資金額已大幅成長逾五成，產業聚落逐步成形，進一步推升金融服務需求。

若以3月底匯率31.98元換算，新南向放款餘額約682億美元，單月增加約11億美元，仍維持雙位數成長，顯示排除匯率因素後，實質放款動能依舊穩健。

銀行別方面，3月單月以玉山銀、北富銀與台新銀居前三；累計首季則由北富銀、玉山銀及第一銀領先，前兩大新增放款均突破200億元。

市場指出，國銀新南向放款已由政策推動轉為結構性成長，短期雖受國際變數干擾，但在供應鏈南移與區域經濟支撐下，資金南向趨勢仍具延續性。