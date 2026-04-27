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明台產今年建立地端LLM算力 上限3,000萬元領先同業

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
明台產董事長矢持健一郎。明台產／提供
明台產董事長矢持健一郎。明台產／提供

深耕台灣 65 年的明台產險，展現推動數位轉型決心，預計2026年將斥資以不超過3,000億元新台幣，採購專屬 GPU 建立地端 LLM（大型語言模型）算力，預計下半年將「喚醒」沉睡於紙本中的資料，轉化為支援風險分析的關鍵數據，進一步深化數位經營。明台產今年的算力投資金額領先同業。

明台產董事長矢持健一郎27日指出，在快速變動的時代，保險業的角色正從「承接風險」轉向「提供社會與客戶安心與安全」，更貼近社會議題。明台引進日本母公司三井住友海上集團的成功經驗，領先業界與外送平台 Uber Eats 展開深度合作，推出全台首張「外送員第三人責任保險」，目前提供7萬名外送員保險保障。

因應運動產業發展與國際賽事需求持續提升，明台產險參考日本母公司保單設計，率先於台灣推出首張「運動員專屬保險」，將保障延伸至具專業特殊風險屬性的運動場域，不僅涵蓋柔道、拳擊等高風險競技，更包含「暫時喪失工作能力」的薪資補償。明台歷年承保世壯運、世界棒球經典賽（WBC）、職籃等指標性賽事，至今已累積守護超過19萬名運動員。明台產險董事長矢持健一郎強調：「明台始終走在市場前端，讓保險真正融入社會發展脈動。」

明台產險總經理唐世澤表示，公司並非一味追求獲利最大化，而是持續布局投資；著重「健康成長」，而非將年年超標作為短期追求。去年獲利創下公司史上第二高，今年獲利會略低於去年，估約13.3億元，簽單保費收入目標為約1成的年增長。同時，明台產也訂定2030年稅後純益達20億新台幣的目標。

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