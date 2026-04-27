搶吃兆元非現金支付商機！精誠金融衝市占 攜手10夥伴造刷卡機生態圈

精誠（6214）子公司精誠金融將於5月下旬掛牌上櫃，總經理黃華勇表示，身為台灣信用卡收單系統、刷卡機設備跟裝置維運服務三業務龍頭，2026年下半將與母公司精誠合作前進東南亞市場，台灣市場則看好非現金交易市場成長性，將與10家夥伴打造數萬台omo刷卡機生態圈。

身為台灣刷卡機龍頭，精誠金融與20多家銀行取得刷卡機驗證服務，建立本業護城河，目前每年約供應台灣零售市場刷卡機5～7成市場份額，以台灣市場目前累積鋪設43萬台刷卡機來說，精誠年約負責維運服務22萬台，不僅售後服務市占率第一，業務每年也有穩定1億元收入。

黃華勇表示，看好刷卡機從Linux升級Android機台需求，加上今年超過11家百貨購物中心開幕，都將持續帶動刷卡機需求成長，精誠金融除將持續增加收單行合作方，與5家電子支付及票證業者合作，提高本業競爭力，更將透過精誠的集團力量，向終端業者推銷系統軟體銷售及代理銷售（一等一EIP Workflow及智慧資安資安防護產品）拓展收入商機。

精誠金融最值得關注的新動態是：海外市場業務進度及台灣刷卡機生態圈。

打造刷卡機生態圈！衝非現金交易商機

政府正積極推動非現金支付，但現在29家電子支付業者都用不同QR code系統，為解決跨電子支付平台不統一的問題，政府推出TWQR共通支付標準，在政策推動下，台灣2025年非現金支付金額衝上8兆多億元，其中信卡用支付56%，電子支付及電子票證約17～18％，網路轉帳25%，政府喊出下一步將挑戰10兆元目標。

黃華勇表示，期望複製信用卡過去百家爭鳴到設備整合的大機會，精誠金融正邀台灣OMO零售支付產業有關的生態業者合作，透過將多種電子支付工具整合在一台終端機上，讓本來不用刷卡機的店家變成精誠金融的客戶，開拓潛在市場。

他透露，預計將有4～5家電子支付業者、3～4家第三方支付業者、1家電子票證業者合作，加上地推部隊推廣加速店家用刷卡機。

他分析台灣130萬登記企業中，不開發票業者50萬家，已經開發票業者70多萬家，其中零售與非零售各一半，精誠金融目標就是在其中找出還沒裝設刷卡機台客戶群，成為潛在用戶，看好這塊兆元非現金交易大餅商機，也將結合非現金支付相關生態夥伴合作，推出免費安裝策略擴大非現金交易通路。

他表示，透過裝機免費，但交易手續費抽成及收取維護費等方式，藉此衝1~5萬台刷卡機鋪貨量，若能順利達成該目標，就相當於一家中型收單行規模，透過「有店的出店、有硬體的出硬體、有技術的出技術」的生態合作模式，讓大家共享手續費分潤，避免重複投資，也使得精誠金融在非現金支付戰場上聚合了極大的產業力量。

2026年下半前進東南亞！

在海外市場方面，黃華勇也強調2026年下半將是必然策略，如果不往海外市場拓展，僅侷限在台灣的池塘裡，面對國外日新月異的技術發展，最終將會陷入自我封閉甚至面臨被淘汰的危機。

在盤點公司內部真正具備軟體服務輸出力道的產品時，精誠金融選定以「收單系統建置」作為出海的主力。原因在於信用卡產業是由國際組織所主導，收單系統的運作邏輯與規範皆依循全球統一的標準，國內外的系統架構不會有太大的差異，這使得收單系統成為最容易順利輸出國外的產品。

由於三家刷卡機合作方如虹堡（5258）及VeriFone等都在海外有業務據點，透過軟體到位，他預估可以在東南亞多國與當地銀行合作，銷售刷卡機，搶吃當地非現金支付起飛商機，6月就將派團隊出海踩線。