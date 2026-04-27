國銀新南向授信首季增1823億元 全年持續超標

金管會統計顯示，本國銀行截至今年3月底對新南向國家授信餘額為新台幣2兆1818億元，月增847億元，累計今年首季授信增額為1823億元，對比全年目標800億元，達標率為227%，今年目標持續超標。

配合新南向政策，金管會提供多元資金管道的整體金融支援，促進南向發展。金管會每年訂定成長目標，今年度國銀對新南向國家授信總餘額成長目標為800億元，年底總餘額目標達2兆795億元，今年目標已提前在2月達標。

金管會表示，截至今年3月底，國銀對新南向國家授信餘額2兆1818億元，較2025年底1兆9995億元，增加1823億元，換算全年目標800億元來看，達標率為227%，持續超標。

截至3月底，授信總餘額較2025年底增加最多的國家，依序為澳大利亞增加587億元、越南增350億元、新加坡增349億元與印度增346億元。詢問部分銀行意見，指受惠相關地區經濟相對活絡，企業授信需求增加所致。

根據金管會統計，截至今年3月底，授信總餘額較2025年底增加最多之前5家銀行，分別為台北富邦商業銀行增加306億元，其次為玉山銀行增211億元，第一銀行增151億元，台新銀行增144億元，以及兆豐銀行增加134億元。

台北富邦銀行今年3月新南向授信金額為1941億元，較去年同期成長40%，主要因印度、澳洲及新加坡授信增加。在新南向政策支持下，持續關注東南亞、印度及澳洲等重點市場商機，協助企業完善區域布局、拓展海外業務。

國泰世華銀行指出，今年截至3月底，新南向授信總額較去年同期放款增加近7成，成長動能主要來自新加坡。目前國泰世華銀在新南向地區的布局包含7個海外分行、4個代表人辦事處以及1個子行。目前國泰世華銀已獲准籌設印度孟買分行，持續擴大新南向市場布局。

中信銀行指出，東南亞市場放款呈雙位數成長，除了掌握台商供應鏈移轉的趨勢，也掌握到東南亞客群的跨境金融商機，其中以新加坡、印度動能較佳。