精誠金融四大戰略 衝刺OMO零售商機

深耕台灣 65 年的明台產險，展現推動數位轉型決心，預計2026年將斥資以不超過3,000億元新台幣，採購專屬 GPU 建立地端 LLM（大型語言模型）算力，預計下半年將「喚醒」沉睡於紙本中的資料，轉化為支援風險分析的關鍵數據，進一步深化數位經營。明台產今年的算力投資金額領先同業。

2026-04-27 20:45