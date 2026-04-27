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精誠金融四大戰略 衝刺OMO零售商機

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

精誠金融（7819）將於5月下旬掛牌上櫃，公司表示，未來將以「生態合作、複製銷售、代理跨售、毛利為王」為四大發展策略，未來將加速市場拓展與生態合作，全力衝刺OMO零售商機。

精誠金融的前身嘉利科技創立於西元2000年，長年雄踞刷卡機端末設備市場龍頭地位，目前這家公司擁有第三方支付營運平台並自行開發系統，同時也有線下多元自收單刷卡機開發及運營的能力，因此被視為 OMO支付的領導者。

精誠金融表示，公司未來將以「生態合作、複製銷售、代理跨售、毛利為王」為四大發展策略，未來將加速市場拓展與生態合作，透過商戶堆疊方式帶動規模化成長並快速提升市場滲透率。

隨著零售業全面邁向數位轉型，以及金融支付產業進入結構性成長起點的趨勢下，亦為精誠金融奠定了可預期的獲利基礎。市場看好短期即能透過複製銷售、代理跨售策略，帶動營收挹注並推升獲利成長，中長期在生態合作逐步發酵下，進一步強化營收規模與獲利動能，將具備爆發性的潛力。

營收 刷卡

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