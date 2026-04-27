磊山保經2026群英會 超過500位傑出夥伴站上榮耀殿堂

磊山保險經紀人公司於4月17日假台北漢來大飯店宴會廳盛大舉辦2026年度「磊山群英會」，活動現場匯聚超過十家保險公司高階主管，共同表彰來自全台超過500位業務菁英於行銷推廣、組織經營、國際獎項與社會參與等面向的卓越表現，亦有115位優秀人才向上晉升，展現磊山長期深耕人才制度與發展平台資源的豐碩成果。

2025年磊山實收保費突破137.4億元，年成長率高達63.96%，更有超過31%的夥伴年收入突破百萬元。同時，在國際獎項榮耀方面，除了連續十年蟬聯IDA百人團隊榮譽，更有超過200位夥伴榮獲國際龍獎IDA榮耀，創下單一保經公司得獎人數全球第一的亮眼佳績，各項優異表現，皆展現出磊山保經強大的成長動能。

磊山保經董事長李佳蓉表示，磊山團隊已成立37年，不追逐短期紅利，而是以建立長期信任為核心，打造一個能夠承載專業、人才與公益價值的金融保險平台。磊山連續四年維持四成以上成長動能，站上業界前五的地位，歸功於持續優化五大賦能、七大學院、學程制度與接班人計畫，從保險專業、組織管理、科技應用到人文涵養，為不同階段的夥伴打造清楚且可累積的成長藍圖。

磊山保經業務總經理林世德強調，在磊山，晉升不只是業績與組織發展的達成，更是對夥伴在追求卓越過程中的最高肯定。磊山保經近幾年在人才招募上擁有相當亮眼表現，2025年共有693位新進人才加入，在這些晉升人員中，有高達52%加入磊山還未滿3年的時間，並有22 %是由同業轉入，顯示磊山所孕育的五大賦能平台，不僅是產、官、學各項大獎認證的優質人才培育系統，也擁有讓人才不斷躍進，持續成長的良好發展制度。

本屆「磊山群英會」由來自御謙特許分行吳柏增業務副總五度蟬聯會長，副會長是雋山特許營運處陳宣仲業務協理及仕鑫營運處陳明豪業務副總。三人雖橫跨八至六年級世代，卻都能透過磊山的全方位支持系統複製成功道路，也驗證不同世代皆能在磊山找到成長與發展的舞台。本屆會長吳柏增強調「人的價值」不可取代。他指出，在萬物皆談 AI 的時代，保險業的核心始終是「人」而非機器人。AI 雖能快速處理文字，卻無法取代人與人之間的溫度、情感與夢想。他也期許，與夥伴在「共好」中互相挑戰，共同成為開創未來的「局內人」。

磊山保經總經理許弘偉也特別提到，積極探索AI賦能的各種應用場景，期待能打造兼具人文關懷與科技創新的新世代保險經紀人。即便邁向第一的進程中，機會與挑戰並存，相信磊山人總能保持看見希望的眼光及永續發展的決心，透過內外勤的通力協作，讓基業長青，並達至永續磊山。

截至今年三月為止，磊山已榮獲人才發展、教育提升、教育推廣三個不同領域的大獎，顯示磊山不僅在業績與人力上皆有亮眼成長，在公司治理與社會公益付出上也備受各界肯定。