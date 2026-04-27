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台股觸及4萬點 新台幣連2升收31.467元

中央社／ 台北27日電
新台幣匯率勁揚，盤中強漲逾1角，挺進31.3元價位。圖／本報資料照片
新台幣匯率勁揚，盤中強漲逾1角，挺進31.3元價位。圖／本報資料照片

台股氣勢如虹，今天盤中首次攻上4萬點大關，激勵新台幣匯率同步勁揚，盤中強漲逾1角，挺進31.3元價位，尾盤升幅收斂，收在31.467元，升值4.9分，仍創近2個月新高紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額25.58億美元。

美伊對峙局勢延續，但中東戰火延燒近2個月，對金融市場的衝擊逐漸鈍化，市場情緒轉為追逐企業表現與各項題材。

由於美國科技股續揚，國內又有金管會放寬股票型基金、主動式ETF對台積電持股上限的利多，台股激情四射，今天盤中首次攻上4萬點大關，最高觸40194.92點，創盤中歷史新高，飆漲1262.52點，創盤中史上第7大漲點，主要是台積電盤中衝上歷史新天價2330元助攻；儘管尾盤台積電回檔，加權指數收盤未能站穩4萬點，終場39616.63點也創收盤歷史新高。

新台幣兌美元今天以31.5元開盤，在台股勁揚帶動下，匯價挺進31.3元價位，盤中最高升抵31.388元，勁揚逾1角，不過美元買盤逢低進場，升幅逐步收斂。

值得注意的是，台股盤中飆破4萬點大關，外資卻反手賣超511.96億元。外匯交易員直言，「讓人有點擔心」，須留意外資是否轉向匯出。

外匯交易員表示，外資早盤明顯偏匯入，但午後大舉匯出，和前幾個交易日相比，確實有轉向的意味；4月以來，這波新台幣強勁升勢主要貼著台股走，如果因台股觸及4萬點，獲利了結賣壓出籠，外資轉為匯出，新台幣偏升震盪的格局可能轉變。

外匯交易員認為，本週觀察外資賣超台股僅是短期操作，還是啟動獲利了結的匯出潮，若是後者，可能改變近期的新台幣升值格局；另外，本週迎來超級央行週，投資人聚焦中東戰事是否引起「停滯性通膨」的可能，並改變主要央行貨幣政策路徑，尤其美國聯準會是否有意延後降息，將是關注焦點。

美國 金管會 台積電

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外資匯出 台幣連二黑

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