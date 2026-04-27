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補足長壽風險 台灣人壽醫療與手術保障拉長至99歲

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
台灣人壽推出「超實在」、「超順心」健康險，醫藥手術雙補位，讓退休準備存得到、守得住。台灣人壽／提供
台灣人壽推出「超實在」、「超順心」健康險，醫藥手術雙補位，讓退休準備存得到、守得住。台灣人壽／提供

因應長壽風險，台灣人壽推出「台灣人壽超實在醫療99終身健康保險」與「台灣人壽超順心手術醫療終身健康保險」，補強保戶醫療及手術支出至高齡99歲屆滿。

根據衛生福利部2024年「國民醫療保健支出」顯示，全民醫療保健支出高達1.89兆元，平均每人每年花費8萬719元，創歷史新高。

同期間勞工保險老年年金統計發現，目前有逾201萬退休勞工請領勞保年金，平均給付金額卻不到2萬元（1萬9,312元），比前年還少了32元。

當退休收入有限、醫療花費卻無上限，更需要強化退休醫療防護，台灣人壽「超實在」、「超順心」終身健康險預存醫療雙核心，還有外溢回饋折減保費，保障延續至99歲屆滿，讓退休準備存得到更守得住。

醫療有補「超實在」採分階段醫療保障，75歲前定額給付補貼醫療支出，75歲（含）後切換為實支實付，醫療帳戶總給付最高3,000倍住院日額，強化高齡保障，減輕醫材、自費藥物等高額費用負擔，讓退休生活少一分擔心、多一分踏實。

手術有靠「超順心」因應現代新型醫療手術需求，提供倍數型手術終身醫療保險，涵蓋1,633項手術、168項特定處置保障，手術醫療帳戶保障高達1,500倍，升級23項重大手術額外給付，超廣保障、強化給付，讓重要關鍵時刻也能從容安心。

台灣人壽 保費

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