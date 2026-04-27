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美國運通卡支援Apple Pay 綁卡享限時回饋

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
美國運通卡即日起支援Apple Pay。美國運通／提供
美國運通卡即日起支援Apple Pay。美國運通／提供

美國運通宣布，個人卡產品已在台灣正式支援 Apple Pay。美國運通卡會員只需將符合資格的個人卡產品加入Apple錢包，即可透過iPhone、Apple Watch等裝置輕鬆進行感應支付。

台灣美國運通董事長暨總經理蔡宗修表示，美國運通在台灣支援Apple Pay，提供更多元且便利的支付選擇，讓持卡會員能在各式日常消費情境中，享有快速且安全的支付方式。亦將持續優化服務與支付體驗，以更貼近客戶的生活與消費方式。

此外，美國運通特別推出 Apple Pay 限時優惠活動，讓卡會員不但可享Apple Pay的便利，更可透過合資格消費賺取更多回饋。

活動一：限時刷卡金回饋（所有個人卡適用），於4月27日至7月26日期間，合資格美國運通卡會員完成線上登錄Apple Pay，限時活動並將卡片加入Apple 錢包，以Apple Pay於美國運通特約商店完成感應支付交易，單筆消費滿新台幣500（含）元以上，可享 50元刷卡金回饋，每主卡帳戶最高享200元刷卡金回饋。

活動二：新戶加碼回饋，於4月27日至7月26日期間，新申辦且核卡之美國運通簽帳白金卡或美國運通長榮航空簽帳白金卡會員，將卡片加入Apple錢包並於今年8月31日前以Apple Pay於美國運通特約商店感應支付單筆消費滿300（含）元以上，每主卡帳戶可再享300元刷卡金回饋一次。

美國 iPhone 刷卡

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