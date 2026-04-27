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3月存款不足退票張數比及金額比雙升 大戶退票金額增加
央行公布3月存款不足退票張數比為0.07％，較2月略增0.01個百分點；存款不足退票金額比為0.34％，較2月增加0.06個百分點。雙雙均較2月上揚，3月1億元以上大戶退票金額較上月增加。
第1季存款不足退票金額為95.59億元，年增率為16.69%。
3月公司戶退票張數占全體退票張數之比重較2月增加0.11個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額之比重較2月減少13.82個百分點；個人戶則呈反向同幅度變動。
3月票據交換張數為515萬7,700張，較2月增加39.17％，票據交換金額為1兆1,893億元，較2月增加44.03％，主要係3月較2月增加8個營業日及1個月底峰日，致票據交換張數及金額均增加。
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