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星展舉辦卓越影響力論壇 探討長壽新契機

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
台灣邁入超高齡社會，星展基金會舉辦2026「星展基金會卓越影響力論壇」，探討如何讓人生後半場依然保有品質、選擇與尊嚴，為高齡社會的轉型關鍵。圖／仝澤蓉攝影
台灣邁入超高齡社會，星展基金會舉辦2026「星展基金會卓越影響力論壇」，探討如何讓人生後半場依然保有品質、選擇與尊嚴，為高齡社會的轉型關鍵。圖／仝澤蓉攝影

星展基金會27日舉辦2026「星展基金會卓越影響力論壇」，以「長壽新契機：驅動社會的韌性與兼容」為主軸，由星展基金會負責人魏洪英、星展銀行（台灣）總經理黃思翰、中央研究院院士暨前副總統陳建仁及衛生福利部政務次長呂建德共同揭幕。

魏洪英表示，高齡不應再以傳統「補足缺口」的思維看待，而應視為推動社會創新的重要契機。隨著長者的生活型態與社會角色持續轉變，他們不再只是被照顧者，而是以更多元的方式參與社會，逐步展現「長壽紅利」，尤其在台灣，65歲以上人口的勞動參與率仍低於10%，顯示這股潛在動能仍有相當大的提升空間。

她指出，高齡議題不只是單一面向的挑戰，而是涉及健康、財務與社會支持等多重面向的結構性課題，因此，星展基金會的角色不僅是資金提供者，更透過串聯政府、企業與民間力量，積極整合高齡社會的生態網絡，放大創新解方的影響力，推動更具規模的社會改變。

黃思翰表示，隨著少子化、壽命延長及家庭結構轉變，台灣民眾普遍面臨財務準備不足所帶來的焦慮與不確定性，數據顯示，50歲以上族群中，高達 75%自覺「財務僅能勉強度日」。

他指出，財務準備是支撐高齡生活品質的關鍵基礎，金融機構應扮演更積極的角色，協助民眾降低財務焦慮，建立長期且具韌性的財務基礎。星展銀行（台灣）即以「全人生」規劃支持不同階段的財務需求，從年輕族群、中壯世代到熟齡退休族群，協助民眾提早規劃並建立長期且具韌性的財務基礎，在人生各階段都能保有穩定與選擇。

總經理 呂建德 陳建仁

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