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台灣人壽健康險守護至99歲 醫藥手術雙補位

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

雙醫療保障至99歲屆滿！中信金（2891）子公司台灣人壽為全民把關長壽風險，推出「台灣人壽超實在醫療99終身健康保險」（簡稱「超實在」）與「台灣人壽超順心手術醫療終身健康保險」（簡稱「超順心」），補強保戶醫療及手術支出至高齡99歲屆滿、打造醫療保障堅實後盾。

衛生福利部113年「國民醫療保健支出」顯示，全民醫療保健支出高達1.89兆元，平均每人每年花費新臺幣（下同）80,719元，創歷史新高；然而114年勞工保險老年年金統計發現，目前有逾201萬退休勞工請領勞保年金，平均給付金額卻不到2萬元（19,312元），比前年還少了32元。

當退休收入有限、醫療花費卻無上限，更需要強化退休醫療防護，台灣人壽「超實在」、「超順心」終身健康險預存醫療雙核心，還有外溢回饋折減保費，保障延續至99歲屆滿，讓退休準備存得到更守得住。

醫療有補「超實在」：採分階段醫療保障，75 歲前定額給付補貼醫療支出，75 歲（含）後切換為實支實付，醫療帳戶總給付最高3,000倍住院日額，強化高齡保障，減輕醫材、自費藥物等高額費用負擔，讓退休生活少一分擔心、多一分踏實。

手術有靠「超順心」：因應現代新型醫療手術需求，提供倍數型手術終身醫療保險，涵蓋1,633項手術、168項特定處置保障，手術醫療帳戶保障高達1,500倍，更升級23項重大手術額外給付，超廣保障、強化給付，讓重要關鍵時刻也能從容安心。

台灣人壽

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