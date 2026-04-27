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明台產險宣布啟動3軸轉型 目標推升市占率至7%

中央社／ 台北27日電

明台產險今天宣布將以人工智慧（AI）轉型、數位深化、永續治理3軸驅動成長，除導入地端大型語言模型算力、優化商品開發，也持續布局外送員、運動員等「情境化」保險，目標推升整體市占率至7%。

明台產險今天舉行媒體交流會，董事長矢持健一郎、總經理唐世澤，副總經理東絵美、李志昌等與會說明經營策略。

矢持健一郎宣布，將啟動以AI轉型、數位深化、永續治理為核心的3軸驅動策略。為達到推升市占率至7%的目標，他提到，明台產險的優勢是整體業務結構平均，個人險種及商業險種約各占55%、45%，後續將把重點放在個人險種的成長，包括車險、住宅火險、傷害險。今年簽單保費目標為新台幣224億元、稅後淨利達3.3億元。

展望未來，矢持健一郎表示，近年伴隨氣候變遷、新的工作型態改變，以及數位技術快速發展，風險型態變得更多元及複雜，保險公司扮演的角色也面臨轉型，不再只是承接風險的角色，而是要更貼近整個社會的議題。

矢持健一郎舉例，明台產險已率先推出全台首張「運動員專屬保險」與「外送員第三人責任保險」，針對19萬名運動員、超過1萬名外送員提供保險保障，以因應社會結構變化。

在永續經營層面，明台產險說明，先前推出「微型綠能住宅保險」，結合綠能設備重置理賠加碼1.5倍的機制，已成功協助超過1萬7010名保戶獲得基本保障，以回應綠色轉型需求。

同時，面對AI時代帶來的產業變更，明台產險規劃，今年將斥資超過千萬元，採購專屬GPU建立地端大型語言模型（LLM）算力。矢持健一郎預告，預計下半年「喚醒」沉睡在紙本中的資料，轉化為支援風險分析的關鍵數據，進一步深化數位經營。

矢持健一郎解釋，明台產險深耕台灣65年，擁有非常多核保、理賠等客戶資料，例如在最大宗的車險業務方面，可利用易發生車禍區域資料搭配官方數據，推動安全講座。另外，亦可梳理各式數據後，針對不同家庭結構的客戶喜好及需求，進行商品開發。

矢持健一郎提到，隨著AI進步，員工的技能必須隨之調整，除了招募新人才，也會透過教育訓練補強現有員工需要的技能。至於組織調整面向，資訊、數位發展部門可能需要增加人力，但相對地，既有部分核保、營業業務也可能以AI取代，藉此精簡人力。

不過矢持健一郎也強調，人與人的接觸與信賴還是最重要的，包括第一線直接與客戶接觸的營業人員、核保人員、理賠人員等，在短期內要精簡人力或許不是這麼簡單，因為還是要「以客戶為至上」。

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