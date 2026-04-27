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銀行風險大洗牌！EY報告揭資安奪冠、信用風險回歸

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

安永（EY）與國際金融協會最新發布的全球銀行風險管理調查指出，在資安攻擊、數位詐騙與AI快速發展的影響下，銀行業風險結構正在出現明顯轉變，不僅科技帶來的新型威脅持續升溫，信用風險與金融犯罪等傳統風險也重新成為關注焦點。其中，資安與科技風險以86%居首，信用風險以62%重回第二，金融犯罪則升至43%，顯示銀行正同時面對「舊風險回歸」與「新風險擴大」的雙重壓力。

進一步觀察風險類型變化，過去幾年以非財務風險為主的格局已出現調整。隨著違約風險升高，以及非銀行金融機構競爭加劇，銀行在曝險管理上的壓力持續增加，使信用風險重新受到高度重視。同時，數位詐騙風險快速竄升，由去年的23%大幅提高至59%，成為第三大關注項目，反映金融服務數位化後，詐騙手法與攻擊規模同步擴大。

調查也顯示，私人信貸市場快速成長，讓銀行風險評估難度提高。有37%的風控長認為，私人信貸使曝險分析更加複雜，另有26%指出信用與交易對手集中風險上升，迫使銀行重新檢視風險上限，並強化對非銀行金融機構的情境分析。安永指出，傳統風險再度升溫，加上科技驅動風險持續擴大，已明顯改變風控長的角色與工作重心。

在AI應用方面，雖然有55%的風控長將先進科技列為優先任務，但仍有72%認為AI在風險管理上的應用尚處早期階段。目前AI最主要的應用集中在三大領域，包括詐欺與金融犯罪偵測（61%）、網路與營運風險監控（41%），以及信用與市場風險模型（33%）。不過，多達80%的受訪者指出，資料品質與資料取得困難，是AI進一步擴大應用的最大障礙。

安永分析，台灣金融業一方面正加速導入AI技術，提升風險偵測能力，另一方面也必須同步處理資料品質與模型治理問題。AI導入並非一次到位的全面轉型，而是建立在既有金融體系上逐步推進，因此在技術發展的同時，也需要調整組織與人才結構，才能發揮實際效益。

在人才面向，隨著AI與數位轉型推進，風險管理團隊的能力需求明顯擴大。調查顯示，71%的風控長認為「數位敏銳度」（包含科技、資料與AI能力）是最關鍵能力，56%則強調「適應力」的重要性。然而，在技能需求提高的同時，卻有30%的風控長預期未來三年團隊規模將縮小，顯示人才壓力將持續升高。

因應這樣的變化，銀行未來在人才轉型上的重點，將集中在提升資料與AI能力（79%）、擴大自動化（64%），以及建立「人機協作」的混合角色（55%），讓人力與科技形成互補。

此外，數位資產相關風險也快速升高，特別是在亞太地區影響最為明顯。調查顯示，與數位資產相關的網路安全風險達83%，金融犯罪風險為78%。儘管部分銀行已開始布局客戶曝險管理與數位資產服務，但仍有60%的銀行尚未建立完整策略，顯示相關風險管理仍在發展階段。

面對風險環境快速變化，風控長未來須強化三大核心能力，包括導入「負責任的AI」、打造跨領域的混合型風險團隊，以及提升情境分析與風險量化能力。隨著金融與科技風險交織，銀行業的風險管理模式正從過去的防禦思維，轉向更主動、整合且以數據驅動的治理架構。

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