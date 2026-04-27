板信銀行板橋篤行分行喬遷開幕 該行首家金融友善示範分行

板信商業銀行為擴大新北市板橋區服務版圖，將原設於板橋區文化路的「文化分行」遷移至同區篤行路，並更名為「篤行分行」，於27日舉行開幕典禮，由董事長謝娟娟親自主持。該行大股東、板信慈善基金會董事長劉炳輝亦到場剪綵。

板信商銀表示，此次分行遷設，不僅展現深耕地方、優化服務據點的經營方向，也象徵該行在提升服務品質及落實企業社會責任方面，再邁進一步。「篤行分行」座落於板信商銀數位金融園區，為該行首家「金融友善示範分行」，除全面落實無障礙空間設計外，並設置擴視機、升降桌等友善設備，致力打造平等、便利且受尊重的金融服務環境，讓不同年齡層及有特殊需求的客戶，皆能安心享有各項金融服務。