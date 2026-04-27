明台產董座：啟動AI轉型、數位深化與永續治理

明台產險董事長矢持健一郎今日指出，在快速變動的時代，保險業的角色正從「承接風險」轉向「提供社會與客戶安心與安全」，更貼近社會議題。他強調，公司目標是成為台灣最受信賴、最值得託付的國際性綜合保險公司，與社會、產業及客戶共同成長。

矢持健一郎表示，AI時代雖然科技精進，但最終的判斷、責任與關懷仍由人承擔，保險業必須在人本核心下，讓AI與人類協作，以兼顧安全與品質。他指出，外部環境風險日益多樣化與複雜化，包括氣候變遷、新工作型態與數位技術加速，保險公司必須快速應對，才能持續發揮穩定社會的功能。

明台產險自1961年創業以來，與台灣社會共同走過65年，並於2005年加入MSIG，成為跨國財險集團一員。目前在台設有40個營業據點，員工逾1,300人，長期維持中華信評AAA及S&P A（穩定）評等，展現財務健全與客戶信賴。

在產品創新方面，公司推出台灣首個團體運動員保險，並為外送員提供第三人責任險，呼應新工作型態與社會結構變化，保障範圍持續擴大。ESG與數位轉型方面，明台推動無紙化、加速理賠，導入RPA提升效率，並在農業保險導入智慧理賠工具，支援第一線作業。

此外，公司積極建構AI基礎設施，提升員工IT素養，將紙本資料數位化並活化為風險分析資產，透過AI與人協作提升服務安全與品質。矢持健一郎強調，明台產險將以在台65年的信賴基礎，持續預測社會變化，於風險發生前主動面對與解決，守護客戶安心與安全，並期待與各界交流，共同推動產業向前。