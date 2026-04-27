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台企銀推AI示警阻投資詐騙 模型精確率逾5成

中央社／ 台北27日電

台灣企銀今天表示，上月啟動人工智慧（AI）模型投資阻詐示警服務，透過AI機器學習技術，針對疑似投資受詐的高風險交易，進行即時偵測與精準攔阻，模型精確率逾5成。

台企銀今天發布新聞稿說明，投資詐騙已連續3年位居詐騙樣態之首，累計財損金額龐大。有別於金融業多以「加害人行為」作為預測模型核心，需等異常金流產生後，才發動攔阻，台灣企銀的AI阻詐服務從「受害者視角」切入，透過警政署提供的案例數據，捕捉受害者在遭遇誘騙期間的交易行為，深度剖析如異於日常模式的轉帳頻率、特定小額測試或資金匯集等特徵，進行精密篩選與參數優化。

台企銀指出，系統會在客戶進行交易時主動偵測，若被判定此筆交易疑似與詐騙樣態相近，線上線下將串起防護主動跳出「示警訊息」，提醒客戶再次確認交易對象及目的，並呼籲客戶有疑慮應及時撥打165反詐騙專線諮詢。

台企銀解釋，目前模型精確率已逾5成，意即在系統標註疑似受詐客戶中，每2人就有1人經查證具備高度受害風險，相較於傳統「被動式攔阻」機制，防護網從後端追蹤提前至前端預警，有效提升阻詐成效。

除了最新上線的AI科技阻詐模型，根據台企銀統計，先前推出的多項智能防詐措施，去年在「三大創新安全鎖」及「APP防偽檢測」方面的啟用人數，分別大幅成長60%及180%，顯見數位防詐深獲信賴。

台企銀

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