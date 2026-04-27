「台積電條款」持續發酵 新台幣升破31.4元

台北股匯市延續上周主管機關祭出被市場稱為「台積電條款」的新措施利多，台積電（2330）今盤中大漲逾6個百分點，帶動加權指數衝鋒站上「4萬點」新高價；新台幣匯價也延續上周五的升勢，盤中升破31.4元，升抵31.394元，升值1.22角。

被市場稱為「台積電條款」的新措施，放寬國內主動型ETF投資單一個股比重相關規定，使台積電可望獲得更多資金配置，成為推升盤勢的重要動能。新制自24日正式生效後，市場資金迅速回流，帶動加權指數上周五噴漲1,218.25點，今早盤中再漲逾千點。

在外資匯入下，新台幣匯價盤中升破31.4元， 匯銀指出，政策鬆綁消息激勵權值股漲幅擴大，先前外資若透過期貨壓低指數、布局空單，將面臨回補壓力，進一步推升現貨與期貨市場同步走強。此次政策推出時點雖略顯突然，但整體仍屬市場機制調整的一環。