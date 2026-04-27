快訊

影／大甲媽遶境進香網友關心「阿嬤」是否完成躦轎心願 原來是動畫

學區焦慮／先躲霸凌再拚升學 家長搶跨區就讀安全國中

台南左鎮二寮山區3人身亡 消防到場身已僵硬警釐清死因

聽新聞
0:00 / 0:00

「台積電條款」持續發酵 新台幣升破31.4元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣匯率上升。圖／本報資料照片 余承翰
新台幣匯率上升。圖／本報資料照片 余承翰

台北股匯市延續上周主管機關祭出被市場稱為「台積電條款」的新措施利多，台積電（2330）今盤中大漲逾6個百分點，帶動加權指數衝鋒站上「4萬點」新高價；新台幣匯價也延續上周五的升勢，盤中升破31.4元，升抵31.394元，升值1.22角。

被市場稱為「台積電條款」的新措施，放寬國內主動型ETF投資單一個股比重相關規定，使台積電可望獲得更多資金配置，成為推升盤勢的重要動能。新制自24日正式生效後，市場資金迅速回流，帶動加權指數上周五噴漲1,218.25點，今早盤中再漲逾千點。

在外資匯入下，新台幣匯價盤中升破31.4元， 匯銀指出，政策鬆綁消息激勵權值股漲幅擴大，先前外資若透過期貨壓低指數、布局空單，將面臨回補壓力，進一步推升現貨與期貨市場同步走強。此次政策推出時點雖略顯突然，但整體仍屬市場機制調整的一環。

個股 台積電 台北

延伸閱讀

見證歷史！台積電盤中觸及2330元夢幻連動股號…領軍台股狂飆逾千點破4萬大關

台積電飆2,310元天價！台股漲逾千點、期現貨雙雙突破4萬點大關

高含積台股ETF全面走揚 政策鬆綁引爆0052領軍飆漲

歷史性一刻！台股開盤狂飆逾1100點…加權指數正式站上4萬點大關

相關新聞

「台積電條款」持續發酵 新台幣升破31.4元

台北股匯市延續上周主管機關祭出被市場稱為「台積電條款」的新措施利多，台積電（2330）今盤中大漲逾6個百分點，帶動加權指數衝鋒站上「4萬點」新高價；新台幣匯價也延續上周五的升勢，盤中升破31.4元，升抵31.394元，升值1.22角。

打造亞資中心 勤業眾信點名生態圈、數位轉型兩大關鍵

隨著亞洲資產管理需求快速升溫，金管會推動「亞洲資產管理中心」政策，盼吸引高資產資金與專業服務回流台灣。勤業眾信指出，金融業競爭已從產品轉向整合服務與投資能力，未來能否結合家族辦公室、AI治理與數位平台，將成為搶攻高資產客群與提升國際競爭力的關鍵。

新台幣開盤升1.6分 為31.5元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.5元開盤，升1.6分

亞資中心業務 拚全台落地…金管會開放部分項目全國適用

試辦近一年後，亞洲資產管理中心高雄專區將「走出高雄」。金管會已完成業者意見調查，規劃7月起開放部分業務全國適用，市場看好家族辦公室、境外私募基金銷售兩大業務最先放行，全台資產管理市場將迎來新一波結構性開放，商機再起。

公股銀放款中小企業衝高 金額突破5.8兆元

截至今年2月底，國銀對中小企業放款餘額達10兆9,324億元，其中，前六大放款餘額皆由公股銀行包辦。合計八大公股銀行對中小企業放款餘額已突破5.8兆元，與去年同期相比年增2.47%，從餘額年增率來看，兆豐銀、一銀分別年增6.45%及5.92%最多；臺銀、華銀、土銀則較去年同期相比略有衰退。

公股銀行全年放貸額將穩定成長

隨著AI、電子零組件、出口相關供應鏈持續帶動經濟成長，中小企業對擴產、設備更新、營運周轉等資金需求明顯增加，公股銀行預估，全年中小企業放款量仍可維持穩定成長態勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。