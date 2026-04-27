打造亞資中心 勤業眾信點名生態圈、數位轉型兩大關鍵

隨著亞洲資產管理需求快速升溫，金管會推動「亞洲資產管理中心」政策，盼吸引高資產資金與專業服務回流台灣。勤業眾信指出，金融業競爭已從產品轉向整合服務與投資能力，未來能否結合家族辦公室、AI治理與數位平台，將成為搶攻高資產客群與提升國際競爭力的關鍵。

勤業眾信聯合會計師事務所日前舉辦「共創亞資創新服務中心全方位服務生態圈」研討會，從制度設計、服務模式到科技應用等面向，分析金融機構轉型方向。勤業眾信金融服務產業負責人楊承修表示，若金融機構仍停留在產品銷售思維，將難以滿足高資產客戶對長期且整合式服務的需求，必須結合專業治理、數位能力與生態圈夥伴，打造具國際吸引力的服務平台。

在高資產服務模式上，家族辦公室被視為重要工具。勤業眾信家族辦公室服務負責人王瑞鴻指出，家族辦公室可協助處理家族治理、稅務規劃、資產傳承與跨世代溝通等複雜需求，並整合金融、法律與稅務等專業服務，有助金融機構深化客戶關係、延伸跨境與跨世代服務。在亞資中心政策帶動下，結合家族辦公室服務將有助拓展高資產客群，並建立長期發展基礎。

在科技應用方面，AI也成為金融業競爭重點。勤業眾信科技與轉型服務執行副總經理許梅君表示，金融機構競爭已從產品轉向服務深度與投資決策能力，AI不僅可提升營運效率，更是強化客戶經營與資產配置的重要工具。不過，導入AI的關鍵不在技術本身，而是建立可稽核、可追溯且具風險控管的治理架構，確保合規性。她建議，金融機構可先從高資產服務、投資研究輔助與合規管理等場景切入，採分階段推動，並透過資料治理建立可信任的AI能力。

數位轉型則是另一大關鍵。勤業眾信科技與轉型服務資深執行副總經理黃志豪指出，高資產財富管理正快速走向平台化，客戶需求已不再只是單一交易，而是涵蓋投資、風險、稅務與傳承的整合服務體驗。若金融機構仍以部門分工或各自獨立系統提供服務，將難以即時回應客戶需求。未來必須透過整合資料平台、流程自動化與分析能力，提升前端服務體驗，同時強化後端內控與營運效率。

在資產配置與傳承規劃方面，勤業眾信策略、風險與交易服務資深執行副總經理李紹平表示，相關決策涉及家族治理、風險管理與世代傳承，需兼顧流動性、成長性與風險承受能力，並納入長期目標整體規劃。透過家族辦公室機制，可將資產配置制度化，並結合信託與閉鎖性公司等工具，協助家族建立清楚的權責分工與共識。對金融機構而言，能否掌握家族不同階段需求並提供整合解決方案，將是亞資中心發展下的重要競爭關鍵。