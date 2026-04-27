快訊

影／大甲媽遶境進香網友關心「阿嬤」是否完成躦轎心願 原來是動畫

學區焦慮／先躲霸凌再拚升學 家長搶跨區就讀安全國中

台南左鎮二寮山區3人身亡 消防到場身已僵硬警釐清死因

聽新聞
0:00 / 0:00

打造亞資中心 勤業眾信點名生態圈、數位轉型兩大關鍵

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
右起依序為勤業眾信策略風險與交易服務資深執行副總經理李紹平、勤業眾信科技與轉型服務資深執行副總經理黃志豪、勤業眾信金融服務產業負責人楊承修、勤業眾信家族辦公室服務負責人王瑞鴻、勤業眾信科技與轉型服務執行副總經理許梅君。業者提供
右起依序為勤業眾信策略風險與交易服務資深執行副總經理李紹平、勤業眾信科技與轉型服務資深執行副總經理黃志豪、勤業眾信金融服務產業負責人楊承修、勤業眾信家族辦公室服務負責人王瑞鴻、勤業眾信科技與轉型服務執行副總經理許梅君。業者提供

隨著亞洲資產管理需求快速升溫，金管會推動「亞洲資產管理中心」政策，盼吸引高資產資金與專業服務回流台灣。勤業眾信指出，金融業競爭已從產品轉向整合服務與投資能力，未來能否結合家族辦公室、AI治理與數位平台，將成為搶攻高資產客群與提升國際競爭力的關鍵。

勤業眾信聯合會計師事務所日前舉辦「共創亞資創新服務中心全方位服務生態圈」研討會，從制度設計、服務模式到科技應用等面向，分析金融機構轉型方向。勤業眾信金融服務產業負責人楊承修表示，若金融機構仍停留在產品銷售思維，將難以滿足高資產客戶對長期且整合式服務的需求，必須結合專業治理、數位能力與生態圈夥伴，打造具國際吸引力的服務平台。

在高資產服務模式上，家族辦公室被視為重要工具。勤業眾信家族辦公室服務負責人王瑞鴻指出，家族辦公室可協助處理家族治理、稅務規劃、資產傳承與跨世代溝通等複雜需求，並整合金融、法律與稅務等專業服務，有助金融機構深化客戶關係、延伸跨境與跨世代服務。在亞資中心政策帶動下，結合家族辦公室服務將有助拓展高資產客群，並建立長期發展基礎。

在科技應用方面，AI也成為金融業競爭重點。勤業眾信科技與轉型服務執行副總經理許梅君表示，金融機構競爭已從產品轉向服務深度與投資決策能力，AI不僅可提升營運效率，更是強化客戶經營與資產配置的重要工具。不過，導入AI的關鍵不在技術本身，而是建立可稽核、可追溯且具風險控管的治理架構，確保合規性。她建議，金融機構可先從高資產服務、投資研究輔助與合規管理等場景切入，採分階段推動，並透過資料治理建立可信任的AI能力。

數位轉型則是另一大關鍵。勤業眾信科技與轉型服務資深執行副總經理黃志豪指出，高資產財富管理正快速走向平台化，客戶需求已不再只是單一交易，而是涵蓋投資、風險、稅務與傳承的整合服務體驗。若金融機構仍以部門分工或各自獨立系統提供服務，將難以即時回應客戶需求。未來必須透過整合資料平台、流程自動化與分析能力，提升前端服務體驗，同時強化後端內控與營運效率。

在資產配置與傳承規劃方面，勤業眾信策略、風險與交易服務資深執行副總經理李紹平表示，相關決策涉及家族治理、風險管理與世代傳承，需兼顧流動性、成長性與風險承受能力，並納入長期目標整體規劃。透過家族辦公室機制，可將資產配置制度化，並結合信託與閉鎖性公司等工具，協助家族建立清楚的權責分工與共識。對金融機構而言，能否掌握家族不同階段需求並提供整合解決方案，將是亞資中心發展下的重要競爭關鍵。

延伸閱讀

台企銀表揚財管績優人員

讓愛延續 傳承家的未來 中國信託銀行以生活化體驗重塑高資產財管新模式

讓愛延續 傳承家的未來 中國信託銀行以生活化場景打造可實踐的傳承體驗

經濟日報社論／從採購到投資：ART架構下的戰略轉型

相關新聞

「台積電條款」持續發酵 新台幣升破31.4元

台北股匯市延續上周主管機關祭出被市場稱為「台積電條款」的新措施利多，台積電（2330）今盤中大漲逾6個百分點，帶動加權指數衝鋒站上「4萬點」新高價；新台幣匯價也延續上周五的升勢，盤中升破31.4元，升抵31.394元，升值1.22角。

打造亞資中心 勤業眾信點名生態圈、數位轉型兩大關鍵

隨著亞洲資產管理需求快速升溫，金管會推動「亞洲資產管理中心」政策，盼吸引高資產資金與專業服務回流台灣。勤業眾信指出，金融業競爭已從產品轉向整合服務與投資能力，未來能否結合家族辦公室、AI治理與數位平台，將成為搶攻高資產客群與提升國際競爭力的關鍵。

新台幣開盤升1.6分 為31.5元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.5元開盤，升1.6分

亞資中心業務 拚全台落地…金管會開放部分項目全國適用

試辦近一年後，亞洲資產管理中心高雄專區將「走出高雄」。金管會已完成業者意見調查，規劃7月起開放部分業務全國適用，市場看好家族辦公室、境外私募基金銷售兩大業務最先放行，全台資產管理市場將迎來新一波結構性開放，商機再起。

公股銀放款中小企業衝高 金額突破5.8兆元

截至今年2月底，國銀對中小企業放款餘額達10兆9,324億元，其中，前六大放款餘額皆由公股銀行包辦。合計八大公股銀行對中小企業放款餘額已突破5.8兆元，與去年同期相比年增2.47%，從餘額年增率來看，兆豐銀、一銀分別年增6.45%及5.92%最多；臺銀、華銀、土銀則較去年同期相比略有衰退。

公股銀行全年放貸額將穩定成長

隨著AI、電子零組件、出口相關供應鏈持續帶動經濟成長，中小企業對擴產、設備更新、營運周轉等資金需求明顯增加，公股銀行預估，全年中小企業放款量仍可維持穩定成長態勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。