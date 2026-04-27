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亞資中心業務 拚全台落地…金管會開放部分項目全國適用

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
試辦近一年後，亞洲資產管理中心高雄專區將「走出高雄」。圖為亞資中心高雄特區。圖／聯合報系資料照片
試辦近一年後，亞洲資產管理中心高雄專區將「走出高雄」。圖為亞資中心高雄特區。圖／聯合報系資料照片

試辦近一年後，亞洲資產管理中心高雄專區將「走出高雄」。金管會已完成業者意見調查，規劃7月起開放部分業務全國適用，市場看好家族辦公室、境外私募基金銷售兩大業務最先放行，全台資產管理市場將迎來新一波結構性開放，商機再起。

金管會對亞資中心的政策路徑採「試辦、檢討、調整、落地」，目前已進入檢討收斂階段，預計6月底前拍板、7月正式上路，要從「區域試驗」走向「全台落地」。

市場預期，低風險、具需求的業務將優先落地。家辦與境外私募基金銷售，被視為最具成熟度與擴張性的兩大項目，銀行與投信投顧已有合作模式，可快速複製至全台。

從實際成效來看，家辦已成專區核心動能。據金管會統計，從去年7月高雄專區試辦以來，到2月底共21家銀行進駐，總管理資產（AUM）突破3,700億元，其中家辦累計127組、受託資產超過500億元，顯示高資產客群需求強勁。

業者指出，若家辦業務不再限高雄開戶，將可直接承接全台家族企業需求，不僅擴大服務半徑，也有助銀行提升財管手續費與資產規模，形成雙贏。

另一亮點是境外基金銷售模式。透過銀行與投信投顧合作，引進未具證投信基金性質的境外基金，發展多通路銷售，不僅滿足高資產客戶多元配置需求，也被視為未來跨境財管的重要引擎。

相較之下，融資業務仍待觀察。包括自行質借、金融資產組合融資（Lombard Lending）及保單、保費融資等，因風險控管與市場爭議較高，且部分業者剛起步，短期內仍可能留在專區內持續驗證。

政策下一步將強化境外資產整合。金管會規劃整併OBU、OSU、OIU三大境外中心，成為OAMU（境外資產管理平台），打造一站式境外資產管理平台，並擬放寬境外私募基金的99人募集限制，提升市場規模與彈性。

據金管會到4月中統計，已有56家業者進駐、二家審核中，另有六家銀行申請高資產財管執照，整體高雄專區版圖上看64家，跨銀行、壽險、券商與投信投顧，財管生態鏈逐步成形。

市場指出，從低風險業務率先全台落地，台灣資產管理市場也將從區域試點，邁向全面開放的新階段。

風險 境外基金 金管會

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