落實社會責任、人文永續 中信金奪4獎

曾從事軍旅生涯長達30載的前政戰軍官方凡炘，曾是前途人人看好的軍官，職涯也一路穩健攀升。然而就在他進入戰院進修、即將邁向高峰之際，因為突來的心肌梗塞讓他在鬼門關前走了一遭，劫後餘生的他深刻思考，毅然選擇放下經營半輩子的軍職榮耀，選擇退伍，重新創業投入財務規劃與資產管理領域，他特地在高雄軟體園區成立「成炘家族辦公室」，主要業務為企業進行理財節稅規劃，宣告進軍高資產服務市場的新里程碑。

2026-04-26 20:30