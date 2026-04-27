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台企銀表揚財管績優人員

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
台灣企銀董事長李嘉祥（左三）及總經理李國忠（左四），帶領高階主管參與財富管理表揚大會。台灣企銀／提供
台灣企銀董事長李嘉祥（左三）及總經理李國忠（左四），帶領高階主管參與財富管理表揚大會。台灣企銀／提供

台灣企銀（2834）持續深耕財富管理業務，為表彰績優單位及理財專員對業務發展的卓越貢獻，24日舉辦「財富管理表揚大會」，以「閃耀群星 引領未來」為主題，全行經理人及績優理專等約350位同仁共襄盛舉，凝聚全行向心力。台灣企銀董事長李嘉祥親自頒發多項績優獎項，感謝並肯定績優員工的表現，展現財管團隊整體戰力。

台灣企銀近年財管業務表現亮眼，手續費收入呈現穩定成長趨勢，展現強勁成長動能與市場競爭力。李嘉祥表示，亮眼成果有賴全體同仁長期深耕客戶關係，並持續提升服務品質，成功建立良好口碑，勉勵同仁持續保持財富管理業務服務熱忱，用心把關守護客戶資產。

李嘉祥指出，財富管理已成為銀行轉型發展的重要引擎之一，未來將持續強化高資產客戶經營與專業服務能力。台灣企銀已正式向主管機關提出高資產業務申請，積極邁向高端財富管理市場，並規劃今年進駐亞灣金融專區，持續擴大高資產客群服務版圖。

台灣企銀透過產品多元化、跨部門整合服務與數位工具應用，打造更完整的財富管理服務體系，培育同仁考取CFP國際認證高級理財規劃顧問、高齡金融規劃顧問師與家族信託規劃顧問師等專業證照，協助客戶進行全方位資產配置，今年也於2026財訊財富管理大獎中，勇奪「金融服務創新獎」殊榮，未來亦持續深化財富管理以及高資產業務發展，提升整體服務量能，為客戶創造更高價值。

董事長 台企銀

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