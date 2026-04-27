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合庫金十大股東 0050排第五 合庫銀員工持股首度擠進前十

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
合庫金。 合庫／提供
合庫金。 合庫／提供

合庫金（5880）將於6月18日召開股東會，根據合庫金公布的最新前十大股東名單顯示，前四大股東持股穩定，元大0050 ETF（0050）則持股大增至1.28%並由去年第七名，躋身第五大，合庫銀員工持股則首度擠進前十。

另外，原為第九大股東的挪威央行主權基金已退出前十大股東序列，加上去年另一大外資新加坡政府主權基金也退出前十，呈現內資大股東取而代之的趨勢。

八大公股行庫之一的合庫金前四大股東穩定，截至20日，最大股東財政部，維持26.06%持股比重；第二大股東中華郵政持股同樣維持3.78%；第三大股東台灣菸酒持股維持2.09%。第四大股東全國農會持股維持1.55%，不過加計各地二、三級農會總計持股約10%，將占有二席董事。

合庫金前十大股東
合庫金前十大股東

相較去年，合庫金大股東一年來最明顯的變化是元大0050 ETF持股比重由0.84%增加至1.28%，股數達20.1萬張，名次從第七升至第五；台股重量級外資挪威主權基金持股由0.7%降至0.62%以下並退出前十大序列；近幾年持股穩定維持0.64%的台灣人壽也減持退出前十；值得注意的是合庫銀員工持股信託以0.62%比重首度擠進第十大股東，合庫銀行自2020年開辦員工持股信託以來員工已累積9.6萬張股票，成為公司股權穩定一大力量，至少97.5%的員工參加持股信託。

此外，第六至第九大股東整體被0050 ETF超車後名次向後退，先進星光基金之先進總合國際股票指數基金退一名至第六，惟持股略增至0.97%。

其後是梵加德新興市場股票指數基金，持股由0.85%增至0.93%。去年不在名單內的iShares核心MSCI新興市場ETF以0.77%一舉入列第八，新制勞工退休基金持股0.73%退居第九。

新加坡 財政部 主權基金

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