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刷卡繳綜所稅 優惠放送
報稅季即將到來，各大銀行祭高額回饋，永豐信用卡繳稅最高回饋25萬刷卡金，全卡友免手續費；中信推出信用卡繳稅活動，點數、哩程加碼或分6期0利率優惠隨選；台新信用卡繳稅主打最優分12期0利率，並享最高0.5%刷卡金回饋，提供民眾多元、彈性的選擇。
根據統計，2025年國人以信用卡繳綜所稅超過八成、總金額近2,200億元，再度創下歷史新高。
台新銀行指出，今年綜所稅刷卡優惠採分眾設計，私銀／財管會員刷卡繳稅，單筆滿12萬元即可享12期0利率分期，另不限金額亦提供分3期、6期0利率，並同享最高0.4%回饋；若搭配台新Richart萬事達卡或任一JCB卡，單筆滿20萬元可再加碼0.1%，合計最高0.5%回饋。一般卡友同樣可享最優分12期0利率，或選擇最高0.2%回饋方案。
中信銀行觀察，已有超過八成的中信卡友選擇刷卡繳納稅金，5月1日至6月4日持中信LINE Pay卡、中信商旅鈦金卡繳納綜所稅，可享0.1%回饋無上限；選擇中信uniopen聯名卡、和泰聯名卡則最高可享0.4%回饋。若持中信華航聯名卡或ANA聯名卡繳稅，則享有哩程優惠，每300元回饋1哩，依不同稅額級距加碼，財富管理會員持中國信託財管鼎鑽卡繳稅，除可享最高0.2%現金回饋，還可參加60萬元刷卡金抽獎活動。
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