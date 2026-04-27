聽新聞
0:00 / 0:00
公股銀行全年放貸額將穩定成長
隨著AI、電子零組件、出口相關供應鏈持續帶動經濟成長，中小企業對擴產、設備更新、營運周轉等資金需求明顯增加，公股銀行預估，全年中小企業放款量仍可維持穩定成長態勢。
第一銀行分析，受惠於全球景氣逐步回溫，企業接單與營運動能提升，將持續推升企業資金需求，今年中小企業放款規模預估仍可維持穩定成長態勢，因此將持續推動中小企業邁向高附加價值與永續經營，並擴大重點產業放款規模。
兆豐銀行、台企銀也認為，中小企業對擴產、設備更新、營運周轉等資金需求明顯增加，預估今年中小企業放款量有望穩健成長，但仍須關注國際政經與地緣政治風險等變數。
對於中小企業放款的策略，華南銀行表示，今年將持續關注新興亮點產業或台積電供應鏈廠商資金需求商機，並掌握五大信賴產業放款、自主都更、綠色授信及淨零轉型等客群的台外幣融資需求；彰銀也將聚焦數位科技應用、出口導向產業兩大主軸，掌握貿易融資、低碳及數位轉型資金需求。
兆豐銀行則以大企金帶動集團供應鏈商機，深耕上下游廠商及關係戶商機，並強化數位通路開拓客源，提升中小企業放款動能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。