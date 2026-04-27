公股銀行全年放貸額將穩定成長

報稅季即將到來，各大銀行祭高額回饋，永豐信用卡繳稅最高回饋25萬刷卡金，全卡友免手續費；中信推出信用卡繳稅活動，點數、哩程加碼或分6期0利率優惠隨選；台新信用卡繳稅主打最優分12期0利率，並享最高0.5%刷卡金回饋，提供民眾多元、彈性的選擇。

2026-04-27 00:55