公股銀放款中小企業衝高 金額突破5.8兆元

截至今年2月底，國銀對中小企業放款餘額達10兆9,324億元，其中，前六大放款餘額皆由公股銀行包辦。合計八大公股銀行對中小企業放款餘額已突破5.8兆元，與去年同期相比年增2.47%，從餘額年增率來看，兆豐銀、一銀分別年增6.45%及5.92%最多；臺銀、華銀、土銀則較去年同期相比略有衰退。

根據金管會統計，截至今年2月底止，公股銀行對中小企業放款餘額當中，第一銀行放款餘額突破兆元大關、來到1兆152億元最高，其次是合庫銀行8,569億元、台灣企銀8,205億元緊追在後，華南銀行、兆豐銀行分別以7,587億元、7,429億元位居第四、第五名。合計八大公股銀行對中小企業放款餘額已突破5兆8,881億元，占整體國銀比重超過五成。

若以放款餘額與去年同期相比，兆豐銀行對中小企業放款餘額年增6.45%最多，其次是第一銀行年增5.92%，彰化銀行也年增4.25%；至於臺銀、華銀、土銀則較去年同期略有衰退，分別年減2.03%、1.73%及0.97%。

針對中小企業放款餘額年減的主因，土銀表示，主要是因建築貸款受政府控管不動產授信政策影響，及建築貸款完工還款所致；華銀則表示，近年拓展中小企業新戶，以均衡資產及獲利結構為主軸，目前仍在調整過程，致中小企業放款餘額較去年同期略為減少。

兆豐銀行指出，整體資金需求主要反映總體經濟環境變化，受惠於人工智慧應用持續發展，相關供應鏈及周邊產業資金需求相對穩定，另外，美伊戰爭情勢已從區域衝突升級為全球能源與供應鏈的系統性風險，因航程延長、運費飆漲造成高油耗與進出口依賴度高的產業成本及資金周轉壓力，相關產業放款需求也增加。

第一銀行則指出，中小企業新增放款又以製造業最為突出，受惠全球景氣回溫，營運資金、周轉性融資需求增加，同時部分企業配合政策性貸款與補助方案，提升整體融資意願；放款減少較多的產業則是住宿及餐飲業，主要是因疫情期間申辦的紓困貸款陸續到期並完成清償所致。

合庫銀行也說，中小企業放款增加較多的產業分別為電力供應業及不動產開發業；減少較多的產業則是短期住宿業、水產品批發業，增減原因主要是受到產業市場變化、景氣循環等因素影響。台企銀則以電力供應業（離岸風電為大宗）與AI應用相關產業表現最為突出。