保險小百科／宣告利率高低 不等於投報率

長照是一場馬拉松，據統計，國人不健康餘命平均長達七至八年，一旦發生長照需求，每月支出包含看護費或機構費及耗材費，至少需準備3.5萬至8萬元不等，長期累計負擔恐達數百萬。壽險業者提醒，在挑選長照險時，除了保額，也需留意免責期、豁免保費及健康促進機制等關鍵條款。

2026-04-27 00:50