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保險小百科／宣告利率高低 不等於投報率
利率變動型保險商品近年來已成為壽險市場主要商品之一，目前市場上常見之商品類型包括：利率變動型人壽保險、利率變動型年金保險及萬能保險等。
金管會提醒民眾，此類商品之本質仍屬保險商品，保險公司會收取提供保險保障之保險成本及附加費用。應留意的是，宣告利率並非保證利率，亦不等同於投資報酬率。民眾投保前，應先審慎評估自身保障需求，並充分瞭解商品內容，不宜僅以宣告利率高低作為唯一考量依據。
宣告利率是指保險公司將保戶所繳保險費作有效的資金運用，並就其投資報酬扣除相關行政費用後，用以計算增值回饋等額外保單利益之利率，並非保單存續期間全期固定或保證利率，亦不得視為投資報酬率。保險公司依保單條款約定定期公布各商品適用之宣告利率，適用期間會依商品設計有所不同，常見為一個月或一年。由於宣告利率會隨不同時期區隔帳戶投資績效之表現而有所變動，民眾投保前應充分理解此特性，避免將短期宣告利率高低誤認為長期保單利益保證。
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