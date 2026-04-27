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專家教你保／女性疼愛自己 撐三把保護傘

經濟日報／ 游乃穎
南山人壽商品研發副總經理游乃穎。南山人壽／提供
南山人壽商品研發副總經理游乃穎。南山人壽／提供

在「女力」崛起的當代，女性早已是職場上不可或缺的風景。根據勞動部統計，2024年台灣女性勞動力參與率已達51.95%，參與人數高達541.9萬人；尤其在25至39歲的黃金職涯階段，台灣女性的勞參率更是傲視美、日、韓等主要國家。

然而，在發光發熱的背後，現代女性往往肩負著職涯衝刺與家庭照顧的雙重壓力。面對台灣正式步入長壽時代，無論是獨自優雅的單身貴族，或是為家庭奔波的職業婦女，「愛自己」的首要策略，應是及早透過保險規劃，讓未來有充足的財務準備。

針對女性不同人生階段，南山人壽建議從「健康」、「生育」、「百歲」三面向規劃保險，以因應人生的多重挑戰，為百歲人生做足準備。

在事業衝刺期，身體是最大的資本。青壯年女性應優先強化基礎保障。南山人壽建議，善用實支實付型醫療險為健康打底，減輕住院醫療的沉重負擔。此外，不可忽視女性特有的健康風險。根據衛福部統計，乳癌長年位居女性癌症發生率首位，規劃具有「一次性給付」的癌症險至關重要，這筆保險金不僅能支援高額的醫療費用，更能彈性支應因治療導致的收入中斷，讓女性在面對疾病挑戰時，依然保有生活的底氣與尊嚴。

另一方面，現代女性普遍面臨晚婚與遲育的狀況。為了減輕備孕與生育期的焦慮，南山人壽特別推出的女性專屬保險商品，其保障範圍從備孕、生育延伸至新生兒先天性重大缺損疾病，更納入業界首創的「不孕症特定試管嬰兒保險金」。為身處育齡期的女性提供溫暖的後援，讓迎接新生命的過程更為從容。

隨著台灣邁入超高齡社會，女性平均餘命又更勝男性，南山人壽呼籲應趁早做好財務規劃，建議從長照保障、退休準備兩面向著手，運用長照險與失智險，因應高齡或失能需要照護的風險。同時，創造充足的退休現金流也很重要，可善用利變還本型商品，累積退休金流，讓退休人生依舊豐足。

（本文由南山人壽商品研發副總經理游乃穎提供，記者黃于庭採訪整理）

醫療險 健康 勞動部

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