挑選合適長照險商品 三點不漏

長照是一場馬拉松，據統計，國人不健康餘命平均長達七至八年，一旦發生長照需求，每月支出包含看護費或機構費及耗材費，至少需準備3.5萬至8萬元不等，長期累計負擔恐達數百萬。壽險業者提醒，在挑選長照險時，除了保額，也需留意免責期、豁免保費及健康促進機制等關鍵條款。

首先，長照險設有「免責期間」，即被保險人診斷確定為長照狀態起，需持續符合狀態一定天數後始開始給付，像是南山、新光與國泰人壽的長照險目前多設定為90日；在給付上限方面，新光人壽「Go依靠」最高給付12次 ，國泰人壽「安心守護A型」最高16次 ，南山人壽「溢路相守2」則最高15次。

其次是豁免保費與抗通膨設計，若不幸符合長照狀態或一定等級失能，通常具備「豁免保費」功能的保單能減輕家屬繳納續期保費的壓力，確保保障持續有效。此外，面對物價上漲，南山人壽認為，特別設計分期保險金按次單利增加的機制，將有效協助保戶應對未來通膨的隱憂。

其三是結合「外溢機制」的保單。許多長照險具備「外溢型」特色，鼓勵保戶自主健康管理。像是新光「Go依靠」推動每周三日以上有效步數達8,000步即可享保費折扣；國泰人壽的「安心守護A型」則結合「FitBack健康吧」計畫，透過累積任務值，最高等級可享3%保費折減；南山人壽「溢路相守2」提供「健康促進增額保障」，體況達標（S級體位）者可享有更高的保險係數（1.05），提升整體保障額度。

壽險業者強調，長照需求並非高齡者專利，2024年使用身心障礙福利機構者有七成未滿50歲 ，民眾應在健康時及早規劃，挑選符合預算的年繳費率，建立堅實的財務防護網。