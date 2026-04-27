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失能、長照險混搭 保障互補

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

台灣正式邁入超高齡社會，隨之而來的是沉重的照護壓力，國發會推估2026年，扶老比約30.81，將近每三位青壯年就需扶養一位老人，推估到2040年，扶老比就會高達50.98，每二位青壯年就需扶養一位老人。

面對未來沉重壓力，壽險公司近年紛紛推出多種長照保險，但許多民眾不了解若已投保失能險，是否還需規劃長照險？事實上，兩者理賠標準不同，風險防禦具互補性。

金管會雖然規定於2024年7月1日起停售「疾病失能險」，只剩「意外失能險」可售，但過去曾買過涵蓋疾病和意外造成的失能險，保障效力仍在，不少民眾認為，是否買過這類失能險，就不需要長照險呢？兩者最大的差別在於「判定標準」，雖然都針對失去生活能力提供保障，但是理賠判定的標準完全不同，壽險業者認為，在風險規避的邏輯中，兩者並非替代關係，而是互補關係。

從理賠標準來看，失能險是依據「失能等級表」（1至11級）判定，通常針對肢體缺失、關節缺失、臟器功能衰竭、感官功能喪失等生理狀態進行一次性給付，其優點是只要符合等級即可理賠，不必判斷是否需要他人長期照顧。

相比之下，長照險則是針對「生理功能障礙」或「認知功能障礙」進行動態判定，主要採用「巴氏量表（Barthel Index）」或「臨床失智量表（CDR）」，例如，被保險人必須符合「進食、移位、如廁、更衣、沐浴、平地行動」這六項中的三項（含）以上出現障礙，或依臨床失智量表被評估達中度（含）以上者，才符合長照險理賠的條件，填補了部分四肢健全，但因病造成行動困難、無法自理生活或失智症患者的保障缺口。

因應未來可能發生的長照風險，壽險業者針對不同預算與需求者推出多元長照保單。新光人壽近期推出的「Go依靠」長照險，主打保費親民，協助年輕及預算有限的小資族群長照防護網，以30歲男性為例，若投保20年期、保額1萬元，年繳保費僅數千元，並提供最高12次的分期保險金給付，精準切中小資族填補長照保障缺口的痛點。

南山人壽推出的「溢路相守2」則提供平準與降階兩種費率選擇，分期保險金更導入「抗通膨」設計，按給付次數單利2%增加，最高給付15次。

另外，國泰人壽的「安心守護A型」外溢型長照險則進一步提供「實物給付」選擇，保戶可以選擇長照分期保險金或申請專業的長照分期服務，將保險從金錢給付延伸至實際的照護資源支援。

金管會 長照 國發會

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