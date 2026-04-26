從鬼門關重生！退役軍官跨行變身理財顧問走出一片天

曾從事軍旅生涯長達30載的前政戰軍官方凡炘，曾是前途人人看好的軍官，職涯也一路穩健攀升。然而就在他進入戰院進修、即將邁向高峰之際，因為突來的心肌梗塞讓他在鬼門關前走了一遭，劫後餘生的他深刻思考，毅然選擇放下經營半輩子的軍職榮耀，選擇退伍，重新創業投入財務規劃與資產管理領域，他特地在高雄軟體園區成立「成炘家族辦公室」，主要業務為企業進行理財節稅規劃，宣告進軍高資產服務市場的新里程碑。

從軍旅到創業，從生死關頭到人生轉彎，出身軍校的方凡炘，在軍中深耕30年，從基層政戰軍官一路歷練，培養出高度執行力與冷靜判斷的特質，轉換跑道後，並未選擇安逸，而是將軍中養成的戰略思維，投入財務規劃與資產管理領域。他觀察到，許多企業主與高資產族群在面對資產傳承與企業接班時，往往缺乏整合視角，如同身處迷霧戰場，難以掌握全局。

方凡炘表示他以「建築師」自許，強調資產規劃不僅是購買金融商品，更需要完整藍圖與跨領域專業整合。透過結合法律、稅務、信託及醫療等資源，為客戶打造全方位的家族資產防護網，協助在變動環境中穩健傳承。

前政戰軍官方凡炘（左二）因為突來的心肌梗塞讓他在鬼門關前走了一遭，劫後餘生的他選擇退伍，重新創業投入財務規劃與資產管理領域，也走出人生另一片天。記者劉學聖／攝影