無懼中東戰火 國銀富豪戶3月底AUM衝近2.4兆元

無懼美伊戰爭2月底爆發，台灣高資產客戶財力驚人。金管會統計顯示，21家國銀截至2026年3月底高資產客戶管理資產規模（AUM）達新台幣2兆3999億元，單月大增955億元。金管會透露，目前還有6家業者遞件申請高資產業務，正審核中。

金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，截至今年3月底，已有21家銀行獲准開辦，並已全數投入營運。

金管會銀行局副局長張嘉魁指出，目前還有6家業者遞件申請高資產業務，金管會正在審核中。

根據統計，截至3月底高資產客戶數為2萬3206人、AUM達2兆3999億元，分別月增1007人與955億元。張嘉魁說明，客戶數與AUM都較去年同期增加，主要是因銀行開辦家數增加，且各銀行在人才、系統與產品設計方面日趨完備，帶動業務加速成長。

至於富豪戶資產配置占比情形，3月底存款比率下降到42.1%，基金為17%，債券14.5%，保險12.1%，以及境外結構型商品7.9%。其中，存款比率續創2022年6月以來新低。

張嘉魁說明，存款比率較去年同期減少、其他類型則增加，主要反映今年投資市場氣氛轉佳，客戶更積極尋求高收益商品配置，以追求較高報酬。

金管會證期局副局長黃仲豪表示，截至3月底止，金管會核准10家證券商以複委託、財富管理及自營等管道辦理高資產客戶業務，2020年以來累計高資產客戶數達1840人，累計交易金額約4958億元，跟去年同期相比，客戶數與累計交易金額分別年增52%與68%。

觀察證券商表現，前3名排名跟2月相同，分別為永豐金證券、國泰證券與兆豐證券，自開業累計到3月底的交易金額分別為2510億元、1082億元與514億元，其餘7家證券商合計852億元。

金管會2025年7月啟動高雄專區，截至目前共有21家國銀進駐；保險業部分，國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽、台灣人壽、新光人壽等6業者已進駐高雄專區。

金管會表示，投信投顧業18家提出申請進駐高雄專區，其中16家已核准，2家審查中。核准業者包含聯博投信、富達投信、玉山投信、富蘭克林投顧、霸菱投顧、富盛投顧、全球投顧、第一金投信、統一投信、瑞源投顧、中租投顧、宏遠投顧、永豐投信、台新投信、安聯投信與展新投顧。

至於券商有13家提出申請，全數皆已核准。金管會說明，已核准業者為永豐金證券、中信證券、玉山證券、兆豐證券、國泰證券、元大證券、凱基證券、群益金鼎證券、台新證券、統一證券、康和證券、華南永昌證券與富邦證券。