快訊

屋主大跳水！房市資金流向台股 「台積電炒作區」刊登量暴增

力挺張清芳募款8億 「台灣首富」郭台銘、曾馨瑩甜蜜放閃

聽新聞
0:00 / 0:00

無懼中東戰火 國銀富豪戶3月底AUM衝近2.4兆元

中央社／ 台北26日電

無懼美伊戰爭2月底爆發，台灣高資產客戶財力驚人。金管會統計顯示，21家國銀截至2026年3月底高資產客戶管理資產規模（AUM）達新台幣2兆3999億元，單月大增955億元。金管會透露，目前還有6家業者遞件申請高資產業務，正審核中。

金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，截至今年3月底，已有21家銀行獲准開辦，並已全數投入營運。

金管會銀行局副局長張嘉魁指出，目前還有6家業者遞件申請高資產業務，金管會正在審核中。

根據統計，截至3月底高資產客戶數為2萬3206人、AUM達2兆3999億元，分別月增1007人與955億元。張嘉魁說明，客戶數與AUM都較去年同期增加，主要是因銀行開辦家數增加，且各銀行在人才、系統與產品設計方面日趨完備，帶動業務加速成長。

至於富豪戶資產配置占比情形，3月底存款比率下降到42.1%，基金為17%，債券14.5%，保險12.1%，以及境外結構型商品7.9%。其中，存款比率續創2022年6月以來新低。

張嘉魁說明，存款比率較去年同期減少、其他類型則增加，主要反映今年投資市場氣氛轉佳，客戶更積極尋求高收益商品配置，以追求較高報酬。

金管會證期局副局長黃仲豪表示，截至3月底止，金管會核准10家證券商以複委託、財富管理及自營等管道辦理高資產客戶業務，2020年以來累計高資產客戶數達1840人，累計交易金額約4958億元，跟去年同期相比，客戶數與累計交易金額分別年增52%與68%。

觀察證券商表現，前3名排名跟2月相同，分別為永豐金證券、國泰證券與兆豐證券，自開業累計到3月底的交易金額分別為2510億元、1082億元與514億元，其餘7家證券商合計852億元。

金管會2025年7月啟動高雄專區，截至目前共有21家國銀進駐；保險業部分，國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽、台灣人壽、新光人壽等6業者已進駐高雄專區。

金管會表示，投信投顧業18家提出申請進駐高雄專區，其中16家已核准，2家審查中。核准業者包含聯博投信、富達投信、玉山投信、富蘭克林投顧、霸菱投顧、富盛投顧、全球投顧、第一金投信、統一投信、瑞源投顧、中租投顧、宏遠投顧、永豐投信、台新投信、安聯投信與展新投顧。

至於券商有13家提出申請，全數皆已核准。金管會說明，已核准業者為永豐金證券、中信證券、玉山證券、兆豐證券、國泰證券、元大證券、凱基證券、群益金鼎證券、台新證券、統一證券、康和證券、華南永昌證券與富邦證券。

美伊戰爭 新台幣 金管會 中東

延伸閱讀

響應世界地球日 富邦金控以行動與台灣共好 攜手價值鏈永續轉型 金融影響力擴大正向改變

外幣保單新契約保費亮眼 美元利變型、分紅保單需求熱絡

AI規格升級黃金機會 國泰小龍基金經理人鎖定三產業

台新證券一個月3度出包！金管會最高可罰600萬…網酸：對券商來說應該不到6毛

相關新聞

落實人文永續精神 中國信託勇奪「2026第三屆聯經人文企業獎」四大獎

中國信託金融控股公司（中信金控）致力投入慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益領域，成效卓著，於上周五（4月24日）一舉奪下「第三屆聯經人文企業獎」四項大獎，中國信託金控旗下子公司中國信託商業銀行（中信銀行）榮獲「社會關懷獎」傑出獎、「教育提升獎」卓越獎及創新特別獎，中國信託文教基金會（中信文教基金會）則奪得「藝文推手獎」傑出獎，獲獎數領先群雄，展現中國信託落實企業社會責任與人文永續精神的決心。

從鬼門關重生！退役軍官跨行變身理財顧問走出一片天

曾從事軍旅生涯長達30載的前政戰軍官方凡炘，曾是前途人人看好的軍官，職涯也一路穩健攀升。然而就在他進入戰院進修、即將邁向高峰之際，因為突來的心肌梗塞讓他在鬼門關前走了一遭，劫後餘生的他深刻思考，毅然選擇放下經營半輩子的軍職榮耀，選擇退伍，重新創業投入財務規劃與資產管理領域，他特地在高雄軟體園區成立「成炘家族辦公室」，主要業務為企業進行理財節稅規劃，宣告進軍高資產服務市場的新里程碑。

新興債報酬表現領先兩大關鍵：基本面鞏固、資金面挹注

截至2026年第1季，新興市場美元債持續鞏固在全球固定收益領域領先報酬表現。2023年4月1日至2026年3月31日三年中，新興市場美元債指數上漲高達31.13%的總報酬表現，顯著優於主要債種，例如，新興市場美元債的表現是美國投資等級債券（+15.56%）的兩倍多，也幾乎是彭博全球綜合債券指數（+7.97%）的四倍，此外，即使與風險性債券的美國非投資等級債指數（+27.72%）相比，新興市場美元債漲幅31.13%同樣提供更佳的報酬表現。國泰投顧總代理的摩根士丹利（大摩）新興市場債券基金投資團隊指出，新興市場債近期表現強勁，關鍵來自於基本面鞏固與資金面挹注的同步支撐。

凱基證券推夢想金啟航活動 交易台美股抽商務艙機票

受到中東局勢動盪影響，航空燃油價格持續攀升，連帶推升國際線機票成本，讓不少小資族對出國旅遊卻步。看準國人對海外旅遊的高度需求，凱基證券宣布即日起至９月底，推出為期六個月的「夢想金啟航」活動，交易台美股滿額即可抽日本商務艙機票等多項好禮，透過投資行動助攻旅遊夢想，在油價高漲的時代，用聰明投資打造出更划算的出國選擇。

落實人文永續精神 中國信託勇奪「2026第三屆聯經人文企業獎」四大獎

中信金控（2891）致力投入慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益領域，成效卓著，於4月24日一舉奪下「第三屆聯經人文企業獎」四項大獎，子公司中信銀行榮獲「社會關懷獎」傑出獎、「教育提升獎」卓越獎及創新特別獎，中信文教基金會則奪得「藝文推手獎」傑出獎，獲獎數領先群雄，展現中國信託落實企業社會責任與人文永續精神的決心。

匯市最前線／台幣31.4~31.6元震盪

外資匯入回補台股，新台幣周線連三紅，上周五（24日）收31.516元，升值5.9分，升幅為0.19%。新台幣上周升值8分，升幅0.25%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。