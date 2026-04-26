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新興債報酬表現領先兩大關鍵：基本面鞏固、資金面挹注

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
新興市場債表現。資料來源：Bloomberg
新興市場債表現。資料來源：Bloomberg

截至2026年第1季，新興市場美元債持續鞏固在全球固定收益領域領先報酬表現。2023年4月1日至2026年3月31日三年中，新興市場美元債指數上漲高達31.13%的總報酬表現，顯著優於主要債種，例如，新興市場美元債的表現是美國投資等級債券（+15.56%）的兩倍多，也幾乎是彭博全球綜合債券指數（+7.97%）的四倍，此外，即使與風險性債券的美國非投資等級債指數（+27.72%）相比，新興市場美元債漲幅31.13%同樣提供更佳的報酬表現。國泰投顧總代理的摩根士丹利（大摩）新興市場債券基金投資團隊指出，新興市場債近期表現強勁，關鍵來自於基本面鞏固與資金面挹注的同步支撐。

進入2026年第2季，儘管中東地區地緣政治局勢持續動盪，新興市場債依然相當韌性，其根本原因在於新興市場債已歷經結構性改革與修復，整體基本面出現實質性改善，並反映於主權信用評等上調趨勢的基本面轉變。根據標普全球信評和晨星2025年主權信用評等研究，全球新興市場主權債信評調升數量約是信評調降數量兩倍，摩根士丹利新興市場債投資團隊指出，新興市場國家積極透過財政改革進行體質轉型，例如看好拉丁美洲的阿根廷、厄瓜多，以及非洲的奈及利亞，整體來說，新興市場國家信評上調行動周期仍具延續空間。這股更廣泛的信評上調趨勢，不僅為過去三年累積逾三成的總報酬提供堅實基礎，也為新興市場債在2026年的潛在上行空間提供重要基本面支撐。

值得留意的是，除基本面因素外，新興市場債在資金面同樣展現出高度韌性。即便3月在中東地緣政治風險升溫，市場避險情緒短暫升高，2026年第1季新興市場債整體仍吸引約174 億美元的資金淨流入；若進一步拉長時間軸觀察，新興市場債在歷經2022年至2024年的連續三年資金淨流出後，自2025年5月起資金回流動能逐步增強，並延續至2026年第1季。摩根士丹利新興市場債投資團隊指出，資金流的趨勢轉變，反映投資人對新興市場債整體信用品質與債市結構的基本面給予重新評價，也顯示投資人正加速拉高對新興市場債的配置。

摩根士丹利新興市場債投資團隊專注於新興市場美元主權債布局，投資團隊關注國家變化，多樣性布局具轉機題材，抑或被市場錯誤定價的新興市場國家。目前許多新興市場債的國家受到基本面與資金面推波助瀾。國泰投顧總代理之摩根士丹利新興市場債券基金之投資團隊致力於全面尋找具轉機題材、國家基本面強勁的新興市場國家主權債布局，投資人可以透過此基金捕捉新興債的資本利得與債息機會。

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