全台首家獲獎券商 群益金鼎證券榮獲人文企業獎社會關懷卓越獎

群益金鼎證券（6005）長期深耕企業社會責任，以「在地深耕公益、健康關懷、環境保護」為核心理念，2026年榮獲聯經「人文企業獎-社會關懷卓越獎」，成為全台首家獲此殊榮的證券商，24日舉辦人文企業獎頒獎典禮，由執行副總裁王雅芳代表出席受獎。群益金鼎證券不但在金融專業領域表現卓越，更將人文關懷融入企業組織實踐理念。

過去大眾對證券業的印象多半停留在數字與獲利的冷冰冰形象，群益金鼎證券致力打破這道隔閡，證明證券商也能擁有深刻的人文底蘊。群益將社會責任與企業文化深度結合，秉持「以人為本」及「Capital Care 群益關心您」的理念，透過長達13年的「群益愛閱讀」計畫與連續19年的「群起獻愛心，攜手做公益」捐血活動，成功將金融服務轉化為守護社會的溫暖力量，讓品牌與社會大眾建立起基於信任與溫度的深厚連結。

在偏鄉教育方面，「群益愛閱讀」計畫至今已投入超過上千萬元「閱讀認養金」，足跡遍布全台13個縣市、16所偏鄉國小，累積共有超過5,000人次以上的學童受惠。群益採取「去中介化」的直接運作模式，由公關團隊親自帶領員工志工深入校園，除了贈書與資源挹注，更結合金融本業將理財與永續知識帶入教材，並透過每年舉辦的「城市之旅」拓展學童視野。群益金鼎證券董事長周秀真與總經理李文柱不僅全力支持預算與人力，更親自參與活動鼓勵學子，展現企業領導層對長期深耕教育的堅定承諾。

群益「群起獻愛心，攜手做公益」捐血活動已累積捐贈超過2.4萬袋熱血，群益北中南分公司同仁總動員，不僅是台灣血液基金會的績優合作團體，更在2025年擴大規模至全台26個據點。結合「公益禮品加乘」模式，認購信望愛智能發展中心手工皂，並採購在地小農有機白米作為贈禮，扶助身心障礙朋友與關懷台灣在地農業。此外，群益更巧妙地將金融防詐宣導融入公益物資，在挽袖救人的同時，也協助民眾守護財產安全，體現了金融業獨有的人文守護價值。

群益金鼎證券將社會責任內化為組織文化，透過長期計畫全面實踐ESG永續願景。不僅在公益領域深耕前行，更積極落實永續發展，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中的：SDG 1終結貧窮、SDG 2消除飢餓、SDG 3健康與福祉、SDG 4 優質教育、SDG 8合適的工作與經濟成長、SDG 11永續城鄉、SDG 17多元夥伴關係，展現企業落實ESG、與社會共好的長遠承諾。