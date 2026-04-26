凱基證券推夢想金啟航活動 交易台美股抽商務艙機票

截至2026年第1季，新興市場美元債持續鞏固在全球固定收益領域領先報酬表現。2023年4月1日至2026年3月31日三年中，新興市場美元債指數上漲高達31.13%的總報酬表現，顯著優於主要債種，例如，新興市場美元債的表現是美國投資等級債券（+15.56%）的兩倍多，也幾乎是彭博全球綜合債券指數（+7.97%）的四倍，此外，即使與風險性債券的美國非投資等級債指數（+27.72%）相比，新興市場美元債漲幅31.13%同樣提供更佳的報酬表現。國泰投顧總代理的摩根士丹利（大摩）新興市場債券基金投資團隊指出，新興市場債近期表現強勁，關鍵來自於基本面鞏固與資金面挹注的同步支撐。

2026-04-26 15:55