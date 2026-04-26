期交所調高健策及小型健策期貨保證金

壽險業首季外幣保單銷售暢旺，統計國泰、富邦、南山、新光、台灣及凱基人壽等六大壽險業者最熱賣的外幣保單，截至今年3月底合計新契約保費收入已逾275億元，市場對美元利變型及美元分紅保單需求熱度不減。

2026-04-26 01:37