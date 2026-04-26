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期交所調高健策及小型健策期貨保證金

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

臺灣期貨交易所於4月27日調高健策期貨（JMF）及小型健策期貨（RGF）保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍。

本次調高係健策（3653）經證交所於4月23日公布為處置有價證券，處置期間為4月24日至5月8日，期交所依規定自115年4月27日一般交易時段結束後起調高保證金，並於證券市場處置期間結束後，於5月8日一般交易時段結束後恢復為調整前之保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

臺灣期貨交易所 證交所 期貨

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