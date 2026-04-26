落實人文永續精神 中國信託勇奪「2026第三屆聯經人文企業獎」四大獎

中信金控（2891）致力投入慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益領域，成效卓著，於4月24日一舉奪下「第三屆聯經人文企業獎」四項大獎，子公司中信銀行榮獲「社會關懷獎」傑出獎、「教育提升獎」卓越獎及創新特別獎，中信文教基金會則奪得「藝文推手獎」傑出獎，獲獎數領先群雄，展現中國信託落實企業社會責任與人文永續精神的決心。

「第三屆聯經人文企業獎」主辦單位聯經出版社邀請前教育部常務次長林騰蛟、願景工程基金會董事長陳冲頒獎，中國信託銀行國際事務最高顧問暨中信文教基金會董事長馮寄台與中信金控董事會副秘書長林永勝資深副總出席代表領獎，現場匯聚產學界代表，共同見證企業投入人文永續精神的實踐成果。

值得一提的是，中國信託以創新資源整合方式，投入教育相關議題，如中信銀行推動結合閱讀及運動的公益活動「閱讀 MVP」，攜手各地公共和大學圖書館，透過借書換票鼓勵民眾善用圖書資源，提供進場支持臺灣職業運動發展的機會，達成跨界融合的高度影響力，不僅榮獲「教育提升獎」卓越獎，評審團肯定本案有實際創新計畫、策略與作為，對社會產生一定貢獻與影響力，具有指標性、可持續性或可複製性，更授予「創新特別獎」榮譽。

中國信託亦由於長期投入慈善、反毒等議題，首創結合籃球、反毒及金融教育的「愛傳球」專案，攜手全臺國民中學慈輝班成立籃球社團或辦理籃球體驗活動，協助家庭功能薄弱的孩子穩定就學，降低中輟風險，專案成果獲得教育部2025年「全國中輟預防及復學輔導工作績優單位獎」肯定。本案由專業籃球教練授課，並邀請新北中信特攻籃球隊球員擔任客座教練，協助籃球教學、參與互動遊戲及籃球職業分享等，為孩子提供不同於傳統課堂的活動內容，助其提升自我效能、強健體魄，並增進正向人際合作能力，專案推動四年已累計逾2,800人次參與，因而獲評審青睞榮獲「社會關懷獎」傑出獎。

另一方面，由中信文教基金會創辦、全臺唯一聚焦於「當代繪畫」的「中國信託當代繪畫獎」於2021年創設，目的在鼓勵中青世代藝術家創作，結合「徵件、展覽、典藏」機制，打造藝術家創作與發展的舞臺，成為推動臺灣當代繪畫發展的重要力量。中信文教基金會亦積極串聯資源，帶著藝術家作品於台北當代藝術博覽會展示、媒合國際策展人交流，合作觸角更延伸至偏鄉社區，讓藝術品不只停留在畫廊、美術館，也能走進更多人的生活場域，榮獲「藝文推手獎」傑出獎。

中信金控秉持We are family的品牌精神，將資源投入最需要的角落，以創造更多實質的社會價值，讓企業影響力成為社會進步的暖流。