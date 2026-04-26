外幣保單新契約保費亮眼 美元利變型、分紅保單需求熱絡

壽險業首季外幣保單銷售暢旺，統計國泰、富邦、南山、新光、台灣及凱基人壽等六大壽險業者最熱賣的外幣保單，截至今年3月底合計新契約保費收入已逾275億元，市場對美元利變型及美元分紅保單需求熱度不減。

同時，在IFRS 17新制壓力下，壽險業者普遍聚焦發行高保障、高CSM（合約服務邊際）的商品。

今年截至3月底，六大壽險中，新光人壽「美富家外幣利率變動型終身壽險」新契約保費收入達73.84億元，該商品去年11月上市，繳出亮眼成績；國泰人壽、富邦人壽則分別是「美愛康盈利率變動型美元終身保險」及「智富紅運外幣分紅終身壽險」銷售最佳，新契約保費收入皆突破50億元。

南山人壽「美利Fun鑫美元養老保險」截至3月底銷售逾47億元；台灣人壽主推「美鑫利旺美元利變壽險」，銷售近30億元；凱基人壽則以「美固多多美元養老保險」在首季進帳逾25億元。

統計上述壽險公司今年首季表現最佳外幣保單皆為美元保單，且主打兼顧保障與資產傳承功能，獲得民眾青睞。

亮眼銷售數據背後，與各壽險業者今年度商品策略有高度關聯。今年在IFRS 17及TIS（新一代清償能力制度）新制雙重壓力下，高CSM、低資本占比已成壽險業者商品規劃共同主軸，商品結構往保障型轉移。

國泰人壽今年直攻A&H（意外與健康保險）商品，同步提升美元利變型和保障型商品，持續推動投資型保單銷售。

富邦人壽今年主推涵蓋健康險、意外險、重大傷病險及長照險等的保障型商品，對CSM貢獻度最高，並持續推出美元利變型壽險與分紅保單，幫助長期資產負債匹配並降低利率風險，同時加碼外溢保單吸引年輕及重視健康客群。

南山人壽三大策略聚焦在提升A&H與保障型壽險，提升美元商品比重，同時推展投資型商品以穩定收益。

新光人壽聚焦價值型保單，險種開發全面接軌IFRS 17和TIS導向，以提升CSM並強化資本韌性，同時維持產品多元性以滿足不同客群。

台灣人壽的台幣保單以多元壽險商品為主、年金險為輔，著重遺族照顧、資產傳承及退休現金流等功能，並導入預防醫學概念，推出特色型健康促進外溢保單；外幣保單方面，聚焦利變型和分紅商品，服務高資產客戶資金配置與財務規劃需求，並結合健康醫療保障或外溢機制多元布局。

凱基人壽亦表示，利變型、分紅等外幣保單今年將陸續推出新品。