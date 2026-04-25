台中銀主管涉洗錢案 金管會嚴正澄清並無延誤通報

有關媒體4月25日報導台中銀（2812）6主管助洗錢36億元，中檢經爆金管會「延誤通報」長達8個月一事，金管會25日嚴正澄清指出，該案是由金管會主動移送調查，並無延誤通報情事。

金管會說明，該案台中地檢署4月24日新聞稿，主要係說明金管會與法務部通力合作共同打擊犯罪，本案由金管會主動移送調查，並無涉及延誤通報之情事。金管會2025年3月底開始檢查台中銀行，至4月底始完成實地檢查工作，實地檢查結束後彙整分析資料時，發現有多起分行涉有疑似協助客戶開立帳號供洗錢詐騙，因案情涉及多家分行且極其複雜，須先行交叉比對，整理複雜金流及查證，極為費時，為秉持打擊非法詐欺行為毋枉毋縱原則，需多方查證分析。

金管會持續蒐證相關資料及釐清事實，並於2025年10月洽法務部駐金管會檢察官，充分交換意見及討論研議後，並備妥完整之相關檢查意見及資料，隨即於2025年12月移送檢調偵辦，並於2026年3月配合檢調偵查需要，協助提供案關其他資料，均即時充分配合檢調偵查。金管會表示，媒體報導逕以實地檢查開始日到移送檢調日之差異，視為延遲通報之時間，實屬誤解。

金管會表示，金管會秉持打擊非法詐欺行為毋枉毋縱原則，對銀行人員與詐團勾結無法容忍也決不寬貸，若有發現不法，均本著主動積極、完整查證且立即通報檢調，更無延宕通報情事。

針對該案，金管會特別感謝台中地檢署、調查局各地相關調查站、台中市政府警察局刑事警察大隊等單位辛勞，及法務部駐金管會檢察官提供專業意見的協助，使本案得以在跨機關聯合協作打詐防詐下，順利由檢調起訴，未來金管會也將持續與檢調合作無間，跨機關合力打擊金融犯罪。