油價飆升撐美元走勢 日圓干預風險下短線震盪

在美伊戰爭持續與能源價格上漲帶動下，美元短暫出現上漲壓力，國銀分析，日圓兌美元則因通膨數據和干預風險交織下，短線仍偏震盪整理，不過干預風險恐會壓抑日圓貶勢。

分析指出，近期伊朗衝突再現升溫跡象，使市場對荷莫茲海峽短期恢復正常航運的預期降溫。在基本面方面，美國經濟數據展現相對韌性，4月綜合採購經理人指數（PMI）由50.3升至52，創三個月新高，其中服務業PMI回升至51.3，重返擴張區間，製造業PMI亦進一步升至54.0。國銀認為，在主要經濟體中，美國對能源價格上漲的承受能力相對較強，支撐美元走勢。

另一方面，美元兌日圓走勢則面臨政策干預風險。日本財務大臣片山皐月近日警告，針對推動日圓貶值的投機性交易，日本政府已與美方保持密切溝通，並持續關注市場動向。

經濟數據方面，日本4月綜合PMI由53.0略降至52.4，顯示景氣動能稍有放緩。市場普遍預期，日本銀行下周將維持政策利率不變，但仍傾向在條件允許下逐步推動政策正常化。