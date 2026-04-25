HOYA BIT 成為全球首家碳中和國際認證加密貨幣交易所

台灣加密貨幣交易所HOYA BIT（禾亞數位科技）25日宣布，已通過由BSI驗證的ISO 14068-1《碳中和》國際認證，成為全球首家獲此認證的加密貨幣交易所。本次授證儀式亦由BSI產品認證暨法規服務全球商務營運副總裁Bryn Sutton與永續全球總監AimanAli親赴台灣頒發，展現對HOYA BIT永續實踐的高度重視。

對HOYA BIT而言，這不僅是一項永續里程碑，更代表其已將碳治理、資訊揭露與外部驗證導入品牌治理架構，為數位資產產業建立更具可驗證性的信任基礎。

BSI為全球第一個國家標準機構，創立於1901年，自1929年取得英國皇室特許以來長期主導全球標準制定，其認證已廣泛落地至醫療、科技、製造等各產業核心，微軟、Google在數位治理合規上，皆將BSI認證視為最高標準的具體體現。

在BSI所驗證的眾多標準中，ISO 14068-1是目前針對碳中和門檻最高的國際規範之一，要求企業完整揭露全生命周期碳排、建立具科學依據的減量路徑，並接受第三方持續查核。

HOYA BIT自創立之初即建立跨部門碳管理機制，由創辦人彭云嫻親自領銜，將碳治理納入核心決策體系。在減量策略上，採用與蘋果、微軟一致的SBTi科學基礎減量方法論；碳抵換則選用Gold Standard認證專案，確保外加性與可驗證性，並優先支持具SDGs效益的再生能源計畫。從盤查、減量到抵換的完整架構，使HOYA BIT得以通過這套全球最嚴苛標準的審核。

HOYA BIT創辦人彭云嫻表示：「成為全球首家通過BSI驗證ISO 14068-1的加密貨幣交易所，對HOYA BIT而言，不只是一項認證，更是一個明確訊號：數位資產產業也能以國際可理解、可驗證的方式，回應市場對治理、責任與透明度的期待。當產業逐漸走向成熟，真正能建立長期價值的，不只是功能創新，更是能否持續證明自己是一個值得信任的平台。」

適逢BSI於2026年迎來創立125周年，HOYA BIT亦受邀參與相關國際交流。對HOYA BIT而言，這不只是單一活動邀請，更象徵來自台灣的加密貨幣交易所，已開始被放進全球標準、永續與治理的對話脈絡中重新看見。從通過國際認證，到進入更高層次的國際交流，HOYA BIT正逐步把台灣在數位資產領域的實務能力，轉化為更具國際辨識度的品牌聲量。

HOYA BIT表示，永續不應只停留在企業端的治理與認證，也應逐步轉化為一般用戶可以理解、參與的日常行動。未來HOYA BIT將持續與環境部綠點計畫及更多永續企業合作，規劃推出結合數位資產與永續生活的相關活動，讓支持永續理念的用戶也能一同參與。除此之外，HOYA BIT亦將逐步優化平台資訊揭露方式，讓用戶在交易過程中能更清楚理解相關碳資訊，並評估提供參與碳抵減機制的多元方式，讓永續不只是平台的承諾，也能成為用戶共同參與的具體實踐。