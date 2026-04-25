看好新南向經濟動能穩健 國銀揭布局重點

根據金管會統計，本國銀行2025年於新南向國家獲利達新台幣256.7億元，寫下歷年新高。看好新南向國家經濟動能穩健，國銀持續加大布局，今年包含印度、澳洲、越南等地皆為看好潛力的市場。

金管會統計顯示，2025年全年本國銀行海外分支機構（含分、子行）獲利為新台幣918億元，創下歷年新高，年增5.3%。其中，來自新南向國家貢獻獲利達256.7億元，同步刷新紀錄，也因此成為兵家必爭之地，多家國銀正加速擴張版圖。

台北富邦銀行指出，今年新南向授信狀況與去年同期相比，成長動能主要來自印度、澳洲與新加坡。在新南向政策支持下，持續關注東南亞、印度及澳洲等重點市場商機，協助企業完善區域布局、拓展海外業務。

北富銀現在已在香港、越南、新加坡等地設有分行，並在印尼、澳洲、韓國等地設有辦事處。為完善亞太區域的經營網絡，正持續推動海外據點的設置計畫。新據點部分，北富銀也積極推動澳洲雪梨辦事處升格為分行，以及印度GIFT City分行的申設作業。

國泰世華銀分析，新南向國家經濟成長動能穩健，台商雖面臨地緣政治與關稅挑戰，供應鏈移轉及長期海外布局的金融需求仍持續增加，因此成為海外布局的重點授信市場。此外，新南向區域內中產階級崛起、金融滲透率提升，企業金融、跨境金流及零售金融服務也皆具備顯著成長潛力。

國泰世華銀新南向市場的策略，是結合「跟隨台商」與「在地深耕」雙軌並行。目前國泰世華銀於新南向地區包含7個海外分行、4個代表人辦事處以及1個子行。國泰世華印度孟買分行設立案目前已進入印度主管機關的正式審查階段，持續向南亞延伸布局。

國泰世華新南向版圖覆蓋新加坡、越南、馬來西亞、菲律賓、緬甸、寮國、柬埔寨、泰國、印尼等9國；其中，越南因今年經濟成長率目標上看雙位數，不僅是區域內的領先國家，更是台商投資最集中的熱點之一，企業金融與跨境服務需求強勁。消金業務方面，越南市場極具潛力，國泰世華推出純數位借貸平台並透過異業合作進行推廣，積極布局年輕客群。

目前在新南向國家共有超過120個據點的中信銀觀察，近年受地緣政治與疫情影響，東南亞為全球供應鏈移轉的主要受惠者，像是越南、泰國、印尼、印度皆為台商投資的熱點，逐步帶動產業聚落成形，另外，台商對東南亞投資相當大比例集中在新加坡，皆帶動相關地區台商的金融需求持續成長。

中信銀持續看好東南亞市場，陸續規劃在越南與印度設立新據點，澳洲雪梨辦事處也將升格為分行。考量越南腹地狹長，既有據點存有限制，已在去年12月中新設海防及平陽辦事處，完善台商金融服務。此外，為掌握印度政府打造GIFT City的國際金融商機，已在今年3月中旬開立GIFT City分行。