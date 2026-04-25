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券商第1季大賺482億元

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台灣證券交易所昨（24）日公告，儘管3月台股修正10.4%，券商單月獲利受自營業務評價損失影響而較上月修正，但受惠於台股成交量能噴發，推升第1季全體證券商稅後淨利達482.6億元，不僅較去年同期激增逾2.5倍，更刷新歷史同期最高獲利紀錄。

據統計，第1季全體證券商稅後淨利為482.6億元，相較去年同期的136.8億元，大幅增加345.7億元，年增率高達252.6%，表現遠超2024年首季的263.1億元，改寫歷史新猷，顯示整體證券業在今年首季展現極強的獲利動能。

3月全體證券商稅後淨利為80億元，較2月衰退70.1億元，月減約46.7%，原因有三，一是經紀業務受惠3月大盤總成交值較2月大增83.6%。二是自營證券評價損失較多，導致淨利較上月衰退106.4億元，月減144.8%。三是承銷業務獲利表現相對穩健，3月承銷業務淨利為15億元，較上月微幅衰退0.5億元，月減約3.2%。

台股 證券商

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