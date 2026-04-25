無理賠回饋醫療險「走鐘」 要查

保險局昨（24）日發函壽險公司，將擴大調查業者近期推出的「無理賠可退回保費」醫療險商品，主因是有部分保單多設計理賠給要保人，與醫療險強化被保險人保障定位不符，且設計趨向於類「生存保險金」，與醫療險的無理賠回饋「名不符實」。

此次展開調查的原因在於，新型態的無理賠回饋醫療險與早期市場上的無理賠回饋設計脫鉤，早期通常是採取「增加醫療理賠額度」的方式回饋被保險人，例如，若被保險人連續三年未發生理賠事故，第四年起，其住院日額或各項理賠限額將自動調升一定比例，這種「無理賠回饋」設計目的在於獎勵被保險人注意自身健康，並省下保險資源，轉化為因應未來可能發生的事故。

然而，近期保險局發現，新型的無理賠回饋醫療險「走鐘」，業者將回饋機制設計成只要被保險人存活、且無發生因疾病需理賠的事故，就給付一筆無理賠保險金給「要保人」，演變成類生存保險金，嚴重出現兩大缺失，一是醫療險功能錯置、名不符實，醫療險應著重於風險保障，若設計成領回的生存金，其性質趨近於儲蓄險，模糊定位；二是受益人的權益，醫療保險金通常應由被保險人受益以支付醫療開銷，但這類保單回饋給要保人，與強化被保險人的保障初衷不符。