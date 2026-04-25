金管會主委彭金隆：三方向推全齡金融

金管會主委彭金隆昨（24）日指出，台灣去年已邁入超高齡社會，金融保險業未來也勢必要逐步轉向以民眾需求為核心，他建議，推動全齡金融有三大努力方向，一是保險業要有新思維，探索市場新需求，二是重新定義保險保障與給付，三是要加強新技術、尋求新人才，「化危機為商機，讓金融保險服務成為助力」。

彭金隆昨天出席「2026台灣壽險業前瞻高峰會」時，特別提到「全齡金融」概念。他說，過去保險業務經營，多重視特定年齡層，面對人口結構轉變，今後應轉向滿足全年齡層需求為目標。

具體來說，有三大方向可努力，首先是全新的思維，因應全新人口結構，保險業必須有全新思考，將過去保險業逾百年來將經營重心放在單純的事後補償，轉向幫助社會降低風險與更具前瞻性的損失預防、更積極的角色。

其次，在全齡金融概念下，保險業要重新定義保險保障和給付，包括保障項目、給付內容與形式。他說，過去以現金給付為主，未來可發展更多服務型給付、實物給付；同時在給付時間與選擇上提高彈性，並思考保險延伸出的生活支持服務，以因應高齡社會需求。

第三是逐步強化新技術與人才，傳統依賴歷史數據與經驗發生率來決定未來成本，但面對全新的需求與風險時，需導入新技術並培養新型人才，以支撐未來保險經營模式。金管會也已注意此趨勢，並調整了商品的審查方向與方法，協助業者發展創新商品與服務。

彭金隆指出，監理制度亦需同步調整，包括重新界定保險業務範圍、保險商品屬性與監理方式，並釐清保險業與其他產業合作的範圍，以及跨部會整合機制，以建立符合全年齡需求且安全穩定的保險市場，同時期許金融保險服務成為台灣社會轉型的重要支柱。他說，「這是一條不容易，但台灣必須走的路」，不僅是保險業，整體金融業都應在社會轉型過程中，成為最佳助力與依靠。