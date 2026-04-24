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銀行不動產貸款占比探低 央行：放寬管制仍須審慎

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中央銀行公布3月全體銀行不動產貸款占總放款比率下滑至35.56%。聯合報系資料照
中央銀行公布3月全體銀行不動產貸款占總放款比率下滑至35.56%。聯合報系資料照

中央銀行公布3月全體銀行不動產貸款占總放款比率下滑至35.56%，再較2月的35.96%下滑，寫2020年9月以來新低。該數據已低於央行連七波選擇性信用管制前的水準，是否有助央行第2季理監事會放寬管制？央行回應，目前考量因素不單是該指標，仍須綜合房價、利率水準及整體金融情勢審慎判斷。

央行選擇性信用管制是一種「針對性」的貨幣政策工具，目的在於限制資金過度流向不動產等特定項目，防範金融體系風險與房市過熱。該管制包含「限貸令」，如限制自然人第二戶購屋、第三戶以上貸款成數，並限制寬限期，目前已實施七波。今年3月第1季理監事會，央行政策微調，將自然人第二戶貸款成數由五成上調至六成。

但目前公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第三戶（含）以上購屋貸款最高成數維持三成； 餘屋貸款最高成數也是三成。

房貸動能來看，3月購置住宅貸款餘額達11.67兆元，然而，年增率已降至4.47%，為今年以來低點，較2月底進一步收斂。整體第1季房貸年減率為3.43%，較去年同期的7.26%年增率明顯放緩，顯示房市資金動能降溫。

與此同時，交易面亦出現同步趨緩。第1季全國買賣移轉棟數由去年同期的6萬3,101棟降至今年的6萬0,403棟，年減4.28%，與首季房貸年增率走低相互呼應，反映市場熱度無論在貸款金額或成交量均較去年同期降溫。央行認為，此屬市場回歸理性節奏的表現，並未出現急凍或失序現象。

在建築融資方面，俗稱土建融的放款動能雖然持續放緩，但呈現連六個月的正成長。3月土建融的放款金額為3.47兆，年增率為1.23%，低於2月的1.46%，延續近半年小幅正成長態勢；第1季土建融放款年增率為3.7%，亦顯著低於去年同期的8.03%。

整體來看，土建融近半年呈現溫和擴張，顯示建商資金需求仍在，但建案推出已趨審慎。

房貸 風險 央行

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