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小樹點再進化 國泰人壽旅平險保費1點抵1元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰人壽網路投保旅平險服務，首推小樹點折抵保費，主打24小時服務、3分鐘內完成投保，即時、無縫化的數位力，更加貼近年輕族群的保險需求。圖／國泰人壽提供
國泰人壽網路投保旅平險服務，首推小樹點折抵保費，主打24小時服務、3分鐘內完成投保，即時、無縫化的數位力，更加貼近年輕族群的保險需求。圖／國泰人壽提供

國泰人壽因應數位金融與點數經濟發展，繼集團旗下國泰產險首推點數折抵車險與旅遊險保費、國泰證券推出小樹點定期定額申購股票、ETF商品等創新試辦案推行成功，國壽持續打造以數據與平台為核心的數位保險服務體系，攜手神坊資訊（小樹生活）導入「小樹點」點數折抵旅平險保費機制，串聯金融生活服務場景，擴大點數生態圈。

自即日起，保戶透過網路投保旅平險時，可使用小樹點折抵部分保費，1點等同1元，最高可折抵95%保費，讓保戶在規劃旅遊保障時，透過網路投保24小時服務、3分鐘內完成投保的便利優勢，輕鬆即時擁有旅行保障、也能省下保費支出。國泰人壽數位會員數目前已達486萬人，持續累積龐大用戶基礎，且2026年第1季網路投保件數已超過4萬件，顯示線上投保需求持續成長，並穩居市場領先地位。

國泰人壽數位發展部協理黃瓊玉表示，國壽積極打造以客戶為中心的數位保險服務，自小樹點折抵旅平險保費服務上線後，短短兩周已累積近百件投保，折抵使用量逐步提升；今年起亦將健康險外溢保單回饋轉為小樹點，應用於網路旅平險投保保費折抵等多元場景，未來也將持續深化「給點、用點、花點」的點數循環機制，持續擴大點數生態圈布局。

民眾自即日起至6月30日止，凡透過網路投保旅遊平安險並使用小樹點折抵保費，即可參加100點小樹點（生活）抽獎活動；新戶首次成功登入「國泰人壽App」，還可抽100點小樹點（生活）兌換序號，共計5,000組；也可先參加會員限定活動，完成綁定小樹生活圈，未來投保折抵更便利，讓保障與回饋一次到位。

國泰人壽新推小樹點折抵旅平險保費，擴大點數生態圈，1點可折抵1元，最高可折抵95%保費。圖／國泰人壽提供
國泰人壽新推小樹點折抵旅平險保費，擴大點數生態圈，1點可折抵1元，最高可折抵95%保費。圖／國泰人壽提供

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