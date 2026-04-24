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琉璃工房打造股東紀念品 中信金牡丹花開碗盤組恐掀小股東搶領風潮

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中信金控（2891）董事會拍板今年股利政策，決議每股配發現金股利2.5元，創下歷年新高，展現穩健獲利與回饋股東的能力。以4月24日收盤價52.9元計算，現金殖利率約4.72%。另，今年由琉璃工房打造股東紀念品，中信金牡丹花開碗盤組恐掀小股東搶領風潮。

中信金控2026年股東會紀念品正式亮相，再度引發市場高度關注。今年推出的紀念品為「琉璃工房－牡丹花開碗盤組（2套組）」，主打兼具實用性與典雅質感，延續過往高水準設計，預料將吸引大量股東關注，甚至可能重現排隊領取的熱潮。

中信金指出，本次紀念品特別攜手台灣知名藝術品牌琉璃工房打造，內容為兩碗兩盤組合，設計以象徵富貴吉祥的「牡丹花」為核心元素，展現細膩工藝與東方美學。整體風格不僅具收藏價值，也貼近日常使用需求，提升紀念品的實用層面。

今年紀念品延續對小股東友善的政策，零股股東同樣具備領取資格，進一步擴大參與範圍。今年在設計與品牌加持下，吸引力更勝以往，預料將再掀起小股東搶領風潮。

中信金控 零股

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