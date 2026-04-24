琉璃工房打造股東紀念品 中信金牡丹花開碗盤組恐掀小股東搶領風潮

多家壽險業者推出「無理賠可退回保費」設計的醫療險商品，不過有部分保單商品內容設計方向被保險局認為不妥，主因是這類商品多設計理賠給要保人，與醫療險強化被保險人保障的定位不符，且設計趨向於類「生存保險金」，與醫療險的無理賠回饋「名不符實」，為了全面了解業者的商品發行狀況，保險局24日已發函調查壽險公司是否有銷售此類商品，預計進一步擴大審查。

2026-04-24 22:19