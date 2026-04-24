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陳慧遊：未來保險走向全方位支持、強化健康與財務雙軌

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
壽險公會理事長陳慧遊。記者黃于庭／攝影
壽險公會理事長陳慧遊。記者黃于庭／攝影

壽險公會理事長陳慧遊24日在「2026台灣壽險業前瞻高峰會」中致詞表示，台灣當前所面臨的人口結構轉變，也凸顯保險業未來需持續關注的重要課題，未來保險規劃應同時涵蓋健康促進和財務自主兩大面向。

陳慧遊指出，台灣已於2025年邁入超高齡社會，根據國發會推估，至2070年65歲以上人口占比將達46.5%，高齡化程度將持續加深。隨著人口結構改變，不僅人口老化問題加劇，家庭結構、就業型態、醫療需求、照顧需求及退休準備方式等，也都將產生顯著變化。

陳慧遊表示，過去對於高齡生活的保障，多著重於年金保險的給付，但面對長壽社會，高齡者的需求已不再侷限於單一面向，而是需要更全面的生活支持。未來保險規劃應同時涵蓋健康促進與財務自主兩大面向，其中，健康管理可透過具外溢效果的保單設計發揮作用，並結合實體服務；在財務方面，利變型年金及投資型年金商品亦可提供支持。

此外，陳慧遊指出，壽險公會正與業者積極推動指數連結型保險商品，並與國際趨勢接軌。同時，高齡社會下仍須關注意外風險，長期照顧相關保險商品亦不可或缺。隨著超高齡時代來臨，多元保險商品規劃將逐步取代過去以事後補償為主的保險模式，未來保險業的服務內容與方向亦需相應調整，以符合現況。

壽險業 國發會

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