保險業迎戰高齡時代 王麗惠：擬法規調適提升保單定價彈性、鼓勵試辦

為因應超高齡時代來臨，金管會保險局局長王麗24日於2026台灣壽險業前瞻高峰會指出，金管會過去持續推動多項高齡保險政策，未來計劃持續推動事項包含亞洲資產管理中心計劃、法規調適以提升保險商品的定價彈性，以及鼓勵業者試辦創新等。

王麗惠指出，台灣已於去年進入超高齡社會，且老化速度相較日本與美國更快，同時面臨嚴峻的少子化問題。在少子化與高齡化雙重壓力下，政策思維也需要隨之調整。在完善高齡者保險安全網方面，金管會過去已推動多項措施，包括實物給付型保單、鼓勵推行外溢保單、長照保單與保單活化等；打破65歲作為高齡的界定標準，改採更具彈性的措施，由保險公司依客戶脆弱性提供適切保障。

展望未來，王麗惠指出，將依「亞洲資產管理中心計畫」推動措施，持續鼓勵保險業投資公共建設、高齡社會、銀髮生態系、銀髮產業等促進社會福利之標的；同時將「全齡金融」納入政策整體規劃，研議擴大保險業投資健康福祉事業之業務範圍。在不涉及介入長照機構經營權及長照核心業務前提下，透過投資保險相關事業或策略性產業提供長照機構所需輔助性設備及服務（如智慧病床管理、智慧輔具），協助提升既有長照機構經營。

其次，在法規調適方面，金管會將提升保險商品定價彈性，因應社會發展趨勢，檢討商品規範，對於新商品於符合精算原理及有效控管風險前提，得放寬費率釐訂經驗資料限制，以鼓勵商品多元及創新，同時因應全齡金融政策滾動檢視調整相關法規。

第三是鼓勵業者以創新思維或科技技術精進商品及服務內容，踴躍提出相關「業務試辦」計畫，打造更完善之全齡金融生態圈，深化普惠金融的發展。

王麗惠說，面對人口結構轉變，保險業應從商品銷售導向轉為提供全方位「生活支持」，服務模式也應由事後理賠轉為事前預防與「主動守護」。例如針對失智問題，可透過科技串聯，於確診後主動啟動給付等。實現身心健康與財務安全是高齡社會所需的，透過跨業合作與科技應用，提供更完整服務，包括身心健康支持。