快訊

先前才因減肥過度當場昏倒 泫雅「胖到變形」嚇壞網友

醫界首例！眼皮塞滿近千顆眼結石 電競國手眼角膜受損被迫禁賽

聽新聞
0:00 / 0:00

保險業迎戰高齡時代 王麗惠：擬法規調適提升保單定價彈性、鼓勵試辦

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
金管會保險局局長王麗24日指出，未來計劃持續推動事項包含亞洲資產管理中心計劃、法規調適以提升保險商品的定價彈性，以及鼓勵業者試辦創新。圖／記者黃于庭攝影
金管會保險局局長王麗24日指出，未來計劃持續推動事項包含亞洲資產管理中心計劃、法規調適以提升保險商品的定價彈性，以及鼓勵業者試辦創新。圖／記者黃于庭攝影

為因應超高齡時代來臨，金管會保險局局長王麗24日於2026台灣壽險業前瞻高峰會指出，金管會過去持續推動多項高齡保險政策，未來計劃持續推動事項包含亞洲資產管理中心計劃、法規調適以提升保險商品的定價彈性，以及鼓勵業者試辦創新等。

王麗惠指出，台灣已於去年進入超高齡社會，且老化速度相較日本美國更快，同時面臨嚴峻的少子化問題。在少子化與高齡化雙重壓力下，政策思維也需要隨之調整。在完善高齡者保險安全網方面，金管會過去已推動多項措施，包括實物給付型保單、鼓勵推行外溢保單、長照保單與保單活化等；打破65歲作為高齡的界定標準，改採更具彈性的措施，由保險公司依客戶脆弱性提供適切保障。

展望未來，王麗惠指出，將依「亞洲資產管理中心計畫」推動措施，持續鼓勵保險業投資公共建設、高齡社會、銀髮生態系、銀髮產業等促進社會福利之標的；同時將「全齡金融」納入政策整體規劃，研議擴大保險業投資健康福祉事業之業務範圍。在不涉及介入長照機構經營權及長照核心業務前提下，透過投資保險相關事業或策略性產業提供長照機構所需輔助性設備及服務（如智慧病床管理、智慧輔具），協助提升既有長照機構經營。

其次，在法規調適方面，金管會將提升保險商品定價彈性，因應社會發展趨勢，檢討商品規範，對於新商品於符合精算原理及有效控管風險前提，得放寬費率釐訂經驗資料限制，以鼓勵商品多元及創新，同時因應全齡金融政策滾動檢視調整相關法規。

第三是鼓勵業者以創新思維或科技技術精進商品及服務內容，踴躍提出相關「業務試辦」計畫，打造更完善之全齡金融生態圈，深化普惠金融的發展。

王麗惠說，面對人口結構轉變，保險業應從商品銷售導向轉為提供全方位「生活支持」，服務模式也應由事後理賠轉為事前預防與「主動守護」。例如針對失智問題，可透過科技串聯，於確診後主動啟動給付等。實現身心健康與財務安全是高齡社會所需的，透過跨業合作與科技應用，提供更完整服務，包括身心健康支持。

長照 美國 日本

延伸閱讀

凱基人壽喜迎63周年 落實四大策略目標開創新局

響應世界地球日 富邦金控以行動與台灣共好 攜手價值鏈永續轉型 金融影響力擴大正向改變

新安東京微型保單再添生力軍 強化弱勢族群風險韌性

富邦65周年／以「科技」定義金融！富邦在AI時代，讓未來觸手可及

相關新聞

台股強勢創高 熱錢湧入新台幣爆量升值收31.516元

美伊談判停滯，市場情緒未受影響，台股衝出新天價，激勵新台幣匯率爆量走升，今天收盤收31.516元，升值5.9分，台北及元...

陳慧遊：未來保險走向全方位支持、強化健康與財務雙軌

壽險公會理事長陳慧遊24日在「2026台灣壽險業前瞻高峰會」中致詞表示，台灣當前所面臨的人口結構轉變，也凸顯保險業未來需持續關注的重要課題，未來保險規劃應同時涵蓋健康促進和財務自主兩大面向。

保險業迎戰高齡時代 王麗惠：擬法規調適提升保單定價彈性、鼓勵試辦

為因應超高齡時代來臨，金管會保險局局長王麗24日於2026台灣壽險業前瞻高峰會指出，金管會過去持續推動多項高齡保險政策，未來計劃持續推動事項包含亞洲資產管理中心計劃、法規調適以提升保險商品的定價彈性，以及鼓勵業者試辦創新等。

保險業拚全齡金融 彭金隆：三大轉型化高齡危機為商機

金管會主委彭金隆24日於2026台灣壽險業前瞻高峰會致詞指出，去年台灣已邁入超高齡社會，面對人口結構的改變，金融保險業未來勢必要逐步轉向民眾需求為核心，保險業的全齡金融有三大方向可努力，一是保險業要有新思維探索市場上的新需求，二是要重新定義保險保障與給付，三是要加強新技術、尋求新的人才，「化危機為商機，讓金融保險服務成為助力」。

大安區銀行搶案落幕 中信銀行回應「不影響營運」

台北市大安區忠孝東路四段24日稍早發生一起銀行搶案。一名男子疑似持槍闖入中國信託商業銀行分行企圖行搶，過程中一度挾持行員，並與趕抵現場的警方對峙，現場氣氛緊繃，引發關注。

凱基人壽喜迎63周年 落實四大策略目標開創新局

凱基人壽今年首季新契約保費累計新台幣252億元、較去年同期成長28%，展現穩健經營實力與成長動能。凱基人壽迎接成立63周年，將承諾以「我願意+1」的行動形塑企業文化，具體落實「數位、創新、永續、金融」四大策略目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。